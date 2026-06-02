俄军656架无人机73枚飞弹夜袭乌克兰 至少11死

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（法新社基辅2日电） 乌克兰空军今天表示，俄罗斯在夜间对乌克兰发动大规模空袭，出动超过600架无人机，以及数十枚飞弹，其中包括难以拦截的弹道飞弹，造成至少11人死亡。

乌克兰空军指出，在夜间侦测到俄罗斯军队发射73枚飞弹及656架无人机，其中有602架俄国无人机以及40枚飞弹遭乌克兰军方击落。

法新社记者在首都基辅听到空袭警报在夜间响彻全城，随后是一连串持续一夜的巨大爆炸声，居民们携带行李与毯子涌入拥挤的地铁站避难。黎明时分，基辅上空爆炸与浓烟四起，救援人员忙着清理遇袭住宅大楼下的瓦砾。

自2022年2月全面入侵乌克兰以来，俄罗斯几乎每天对乌克兰进行轰炸。这场战争已成为二战以来欧洲最血腥的战争，造成数十万人丧生、数百万人流离失所。

俄罗斯今天表示，这次大规模袭击包括发射极音速飞弹，目标针对乌克兰军工产业建筑群。俄方否认攻击平民。

然而，基辅市长克里契科（Vitali Klitschko）表示，基辅有4人遇难，至少65人受伤，其中包括2名儿童。

地方当局宣布，更南方的工业城市第聂伯罗（Dnipro）有7人死亡，约35人受伤。

东部边境城市哈尔科夫（Kharkiv）市长泰芮可夫（Igor Terekhov）表示，当地也有15人受伤，其中包括1名儿童。

乌克兰总统泽伦斯基（Volodymyr Zelenskyy）一再呼吁盟国允许并资助「爱国者」（Patriot）飞弹的供应，以拦截俄罗斯的弹道飞弹。他上周致函美国总统川普（Donald Trump）及美国国会要求提供爱国者系统，以因应俄军愈来愈猛烈的空袭。