俄总统称俄乌冲突近尾声 克宫澄清无终战具体计画

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（法新社莫斯科12日电） 俄罗斯总统普丁（Vladimir Putin）日前宣称俄乌冲突可能接近尾声，但克里姆林宫今天表示，目前没有结束乌克兰战争的具体计画。

普丁上周末猛烈抨击北大西洋公约组织（NATO），并祝愿俄军迅速挺进，随后表示，他认为战争「正在走向终结」，但未进一步说明。

他的言论引发外界困惑，因结束莫斯科军事行动的谈判至今未见进展，普丁也未展现对乌克兰让步的迹象。

克里姆林宫今天澄清，普丁这番话尚无具体细节。

克宫发言人培斯科夫（Dmitry Peskov）表示：「总统说俄罗斯仍然愿意接触，且已经在三方会谈形式下做了相关工作。」

「和平进程累积下来的基础，使我们能够说，正在接近终点…但在这一方面，目前还无法谈论任何具体内容。」

培斯科夫补充道，唯有在签署最终和平协议时，普丁才会同意在俄罗斯境外与乌克兰总统泽伦斯基（Volodymyr Zelenskyy）会面。

普丁发表上述谈话前，莫斯科缩小了胜利日的阅兵规模，当地情势因乌克兰无人机来袭的风险而高度紧张。

与此同时，俄国人对战争感到疲乏的迹象也愈来愈明显，冲击普丁在国内的支持率。

在克宫做上述澄清之际，由美国总统川普（Donald Trump）促成的俄乌3天停火结束。两国于夜间恢复攻击，但停火期间，双方亦互相指责对方破坏停火。

乌克兰方面表示，俄军结束3天停火，出动逾200架攻击无人机，造成能源设施与公寓大楼受损，至少一人丧生。

培斯科夫说：「人道停火已结束，特别军事行动将持续。」特别军事行动是俄国对自身攻势的用语。

俄军指出，乌克兰军队也恢复对俄罗斯的反击，俄国防空部队在停火结束后击落27架乌克兰无人机。