俄罗斯乌拉和西伯利亚西部大河暴涨 淹1万间房屋

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（法新社莫斯科8日电） 俄罗斯边境城市奥尔斯克（Orsk）日前因乌拉河暴涨，一座水坝溃堤引发洪灾，俄国当局今天表示，在乌拉（Urals）、窝瓦（Volga）地区以及西伯利亚西部，有超过万间房屋遭洪水淹没。

在受到河水暴涨侵袭的城市中，救难人员正在疏散民众。

俄罗斯紧急事务部在社群媒体平台发文说：「在西伯利亚地区、窝瓦地区（Volga area）的普里沃尔日耶（Privolzhye）以及中部若干联邦行政区，预估气温升高将加速积雪融化，导致河水泛滥。已有超过1万400间住宅遭淹没。」

在奥尔斯克市水坝溃堤淹没当地许多地区后，俄国昨天宣布，该市所在的奥伦堡州（Orenburg）进入联邦紧急状态，在首府奥伦堡市，乌拉河水位已达危险高度。

俄国联邦水文气象和环境监测局（Rosgidromet）预估，奥伦堡市的洪水将在10日达到高峰，市内数个行政区预料都将受到影响。

俄国相关部门警告，西伯利亚秋门（Tyumen）和库尔干（Kurgan）地区的河流水位「势必」持续升高，并预估大河托波尔河（Tobol River）的水位也将升高。

紧急事务部指出，积雪迅速融化后，欧洲部分大河暴涨，乌拉山（Ural Mountains）河流的水位骤升至历史新高。

乌拉河是欧洲第3长河，发源于乌拉山，注入里海。这条河5日由于融冰，短短几小时内水位升高几公尺，致使莫斯科以东1800公里处的奥尔斯克水坝溃堤。