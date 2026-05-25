俄罗斯官员控乌克兰空袭边境及俄占区 6人丧生

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（法新社莫斯科25日电） 官员表示，乌克兰今天发动攻击，导致俄罗斯占领的乌克兰地区、俄罗斯边境的贝尔哥罗德州（Belgorod）和布扬斯克州（Bryansk）共6人丧生，死者包括两名儿童。

自2022年2月俄罗斯全面进攻乌克兰以来，乌克兰经常报复反击俄方，以回应自身每天承受的轰炸。

莫斯科当局扶植的地方行政部门表示，俄占区顿内茨克州（Donetsk）前线城镇戈利夫卡（Gorlivka）有4人死亡，其中包括两名儿童。

戈利夫卡市长普瑞荷德科（Ivan Prikhodko）表示：「乌克兰武装部队攻击戈利夫卡的加里宁斯基区（Kalininsky），4名平民因此死亡，其中包括2012年及2013年出生的两名儿童。」

俄国地方当局另指出，乌克兰无人机在清晨时分袭击俄罗斯西部的布扬斯克州和贝尔哥罗德州，造成两人丧生。

俄方今天遇袭前曾猛烈轰炸乌克兰，上周末对乌克兰首都基辅（Kyiv）发动的攻击，还使用了一枚可携带核弹头的飞弹。根据乌克兰当局的说法，那次攻击造成4人死亡、逾百人受伤。

俄方则表示，那次打击是为了报复乌克兰无人机袭击俄罗斯占领的卢甘斯克州（Lugansk）境内教育大楼，该事件造成21人丧生、40多人受伤。