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俄罗斯客机坠远东48死　黑盒子寻获待查失事原因

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（法新社莫斯科25日电） 俄罗斯安加拉航空一架飞机昨天坠毁远东地区阿穆尔州（Amur），造成48人罹难。俄罗斯有关当局今天表示，调查人员已在残骸中找到飞航资料纪录器，将送往莫斯科分析。

法新社报导，这架由安加拉航空（Angara Airlines）营运的安托诺夫An-24型（Antonov An-24）客机，于当地时间昨天下午1时许，在第2次尝试降落在西伯利亚偏远小镇滕达（Tynda）时，从雷达上消失。

随后救援直升机在滕达机场以南约15公里处的森林山坡上，发现正在燃烧的机身。

目前检察官尚未就坠机事发原因发表评论，但塔斯社（TASS）引述一名救援人员的说法指出，这架机龄近50年的双螺旋桨飞机，当时正试图在厚厚的云层中降落。

塔斯社报导，调查人员正在厘清坠机事故究竟是技术故障或是人为疏失造成的。

俄罗斯交通部声明表示：「飞航纪录器（黑盒子）已在坠机现场找到，近日内将送莫斯科进行分析解读。」

声明还指出，俄国有关当局也对飞机的营运商安加拉航空展开调查，将了解公司是否遵守相关规定。

交通部表示：「将根据调查结果，决定这家航空公司的未来运营。」

安加拉航空是一家总部设于西伯利亚城市伊尔库次克（Irkutsk）的小型区域性航空公司。安加拉航空表示，正在「竭尽所能调查事故情况」。（译者：纪锦玲）

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