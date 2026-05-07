俄警告驻基辅外交官撤离 乌若扰乱胜利日活动将遇袭

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（法新社莫斯科6日电） 俄罗斯今天向驻基辅外交官发出撤离警告，表示如果乌克兰干扰本周末于莫斯科举行的二战纪念活动，将对基辅发动攻击。

俄罗斯未详细说明威胁内容，乌克兰也未立即做出回应。

俄罗斯每年5月9日都会在红场（Red Square）举行大规模军事阅兵，庆祝二战胜利日。俄罗斯本周早些时候宣布将在5月8日到9日与乌克兰单方面停火，以配合纪念活动。

俄罗斯在致外交使团与国际组织的照会中警告，如果乌克兰扰乱这周六的纪念活动，俄罗斯将对乌克兰首都基辅发动「报复性空袭」，「包括决策中心」。

俄罗斯敦促他们「确保外交与其他使团人员以及公民，能及时从基辅市撤离」。乌克兰尚未对此做出回应。

乌克兰总统泽伦斯基（Volodymyr Zelenskyy）批评俄罗斯要求在5月9日停火，这一天对俄罗斯总统普丁（Vladimir Putin）而言是重要节日。泽伦斯基4日表示，莫斯科担忧乌克兰无人机会在「红场上空盘旋」。

乌克兰提出于5月6日停火，但俄罗斯并未理会。泽伦斯基说：「今天，几乎一整天，几乎每个小时，我们不断收到来自各地的攻击通报。」

泽伦斯基在晚间谈话中表示，对于俄罗斯的违规行为，乌克兰将「采取对等行动」，并据此决定下一步行动。