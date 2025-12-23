活跃在瑞士的美国右翼极端分子

沃克斯·戴的博客每月点击量超过50万次，主要来自美国。 Vera Leysinger / SWI swissinfo.ch

一位美国大网红，生活在瑞士，在一个静谧的小山村里，他发表了许多引发争议的博客和文章。他就是美国作家沃克斯·戴(Vox Day)，男性圈理论中的"西格玛"概念就是他发明的，他在瑞士传播他的极右思想。

《华尔街日报》曾称沃克斯·戴为 “科幻小说界最受鄙视的人”。科学家们给他贴上了”白人至上主义者”的标签。但他不接受这种说法，自认为是一名基督教民族主义者。

沃克斯·戴说：”如果有人批判我不接受启蒙运动，我没意见。因为那时候我们不知道自由贸易和民主会把我们引向何方”。如今，”西方集体”观念已濒临绝境，所以世界其他国家不再接受启蒙运动的价值观-因为他们想要”生存”和“繁荣”。

种族主义视角：”智商低下的野蛮人”

他说这句话的时候，正在瑞士弗里堡州一个名叫克雷西耶(Cressier)的小村庄的工业区中一栋未完工公寓楼的家中。在这个半空的公寓里，沃克斯·戴设置了一个健身房，并为他的皮革装订厂配备了机器。

瑞士资讯swissinfo.ch之所以找到他，是因为他的巨大影响力：根据Similarweb网站的数据，他的博客每月浏览量超过50万次，而他的粉丝主要集中在美国、英国、澳大利亚和香港。

沃克斯·戴说：”如果有人批判我不接受启蒙运动，我没意见。“ Vera Leysinger / SWI swissinfo.ch

戴的言辞尖刻并带有明显的歧视性。最近，他以”本·夏皮罗(Ben Shapiro)是癌症”为题，写了一篇关于这位亲以色列的犹太裔、右翼保守派美国人的文章。

在2025年的另一篇文章中，他提出：种族主义政策是否可以是一种”合理的遏制策略”，来规范与那些”貌似与众不同的低智商野蛮人群体”的共存。

自2005年起生活在瑞士

沃克斯·戴在瑞士开展活动。他从2005年起就生活在瑞士，同年他发表了一篇名为《为什么女人不会思考》的博客。

在他寒冷的公寓里，他说，他不是瑞士公民。但他想改变这种状况：”我已经通过了必要的语言测试并准备好了入籍需要的一切，正计划申请入籍。”

他欣赏瑞士的直接民主，但他认为，瑞士应该更加独立自主，而不是试图取悦欧盟。

什么是 “小丑世界”？

在他的博客中反复出现的一个内容是反对”小丑世界”-一种关于撒旦势力的阴谋论，据称俄罗斯和中国正在与这种理论对抗。

沃克斯·戴在Gab.com平台上拥有最多的追随者。约35’000人在那里关注了他，只有该网站的注册用户才能阅读到评论-而他的评论非常露骨。当2024年春一名用户质疑他在一篇关于”小丑世界”的帖子中回避了”某些词语”时，沃克斯·戴回复道：”我没有回避任何词语，你是个弱智。你所迷恋的犹太人是’小丑世界’全球撒旦主义者的工具，他们本身只是非人恶魔的下流奴仆。”

他说这些话是为了表达反犹太阴谋论的态度。沃克斯·戴静静地坐在那里说：”如果你是基督徒，你就会相信超自然现象”。像”乔治·索罗斯(George Soros)或希拉里·克林顿这样的人都是工具人。“

他否认”小丑世界”概念是对反犹太的《锡安长老议定书》的挑衅：”它与议定书无关。它与《圣经》中撒旦向耶稣许诺世界上所有王国的内容有关”。由于耶稣没有限制撒旦的这一权力，所以撒旦统治了世界。”

相关内容 历史 反犹太主义在瑞士 每每面临危机,总有许多人倾向于拿反犹太主义当成解释一切动荡矛盾的万能公式-长达数世纪以来莫不如是。而从反犹太主义刻板印象的萌发到深刻反思,瑞士则有更长的历史可可以追溯。

关于女性和达尔文进化论的说法

沃克斯·戴在回答问题时，一直在使用锋利的语言逻辑，并带有明显的优越感。他说，他不可能是”白人至上主义者”-因为他自称是土生土长的美国人。

他不相信达尔文进化论。他认为”生物学家并不特别擅长数学”，而那些启蒙哲学家”几乎不知道自己在说什么”。

虽然他对许多科学发明不屑一顾，但对于某些遭质疑的研究和符合他的世界观的一些看法，他会给以绝对的肯定。例如，”女人不该拥有在两个男人之间二选一的选择权，”，因为：”她们总是会选那个个子高、头发好的人。美国有这方面的研究”。戴经常被贴上厌恶女性的标签，但他认为自己既不是厌恶女性的人，也不是种族主义者。

他出版高品质皮革版图书。在这里，他站在一台机器前。 Vera Leysinger / SWI swissinfo.ch

市图书馆在他的城堡举办朗诵会



他在”黑人文化”中，比在”几乎都是瑞士人”的环境中感到更自在，与他一起踢足球的”非洲队友”对他写的东西”毫不关心”。

他几年前买下了位于克雷西耶市中心的一座城堡。当时，瑞士小报《Blick》报道这一事件时，使用的标题是 《美国人把瑞士城堡变成新纳粹据点》。据称，他计划将这座城堡”专门用来接待他的追随者”，但这尚未发生。

克雷西耶市政府似乎也不在乎这位城堡主人在写些什么：2025年11月中旬，市图书馆在沃克斯·戴的城堡里为当地公众举办了一场双语故事之夜。

足球俱乐部赞助商和皮书出版商

他在尚未完工的公寓里经营着自己的卡斯塔利亚出版社(Castalia-Verlag)和漫画出版社”阿尔克海文漫画”（«Arkhaven Comics»）。采访期间，一名员工正在地下室忙着用皮革装订外部印刷的书籍，并用激光刻上图案。

他进口了皮革。在一个房间里摆满了标有”韩国制造”字样的皮革箱。据他自己说，他们每月在这里用皮革装订1500本图书。明年，他们的产量将增加十倍，因为需求量很大。

在他的“卡斯塔利亚图书馆”有许多世界文学经典，但也有新书。关于书的销售量他没有具体数据，不过，这位用笔名”沃克斯·戴”写书的人显然很有钱，他的出版社还赞助了英国多尔金巡游者足球俱乐部。

戴来自一个富裕的家庭，20世纪90年代初，他因搞技术音乐而获得成功；后来又开发了游戏。有一段时间，他主要写书。

然而，美国学者对沃克斯·戴感兴趣，似乎并不是因为他的文化价值，而是因为他经常引起争议。

由沃克斯·戴出版的图画小说《荒原幽灵》正在等待封面。 Vera Leysinger / SWI swissinfo.ch

“小狗门”：参与反动网络活动

范德比尔特大学的传播科学家马克斯·多瑟(Max Dosser)将戴称为”白人至上主义者”。除了其他原因外，还因为沃克斯·戴在2016年发布了《另类右翼的核心理念》一文，其中第14条提到”另类右翼认为我们必须确保白人的生存和白人儿童的未来”。这是极右主义”十四个字”口号的一种比较简单的说法。

在论文《怀旧的未来》中，多瑟分析了仇恨和愤怒情绪对网络上反动粉丝的驱动作用。例如，所谓的”小狗门”(Puppygate)就是一个例子-沃克斯·戴在此扮演了核心角色。2010年代中期，一些反动的粉丝试图通过一份符合他们政治立场的提名名单，操纵科幻界的雨果奖。多瑟说：‘表面上看，这似乎是为了让“更受欢迎”的文学作品获奖，或者保留一种对科幻类作品曾经样貌的怀旧想象。’这似乎无害，但背后的世界观往往并非如此。这类网络争议会毒化公共讨论。”

从今天的角度来看，”小狗门”这类事件是政治化网络激愤情绪的开端。多瑟指出，此类争议现在无时不在，已经不再是社会的边缘问题。而且，”随着唐纳德·特朗普、埃隆·马斯克和其他无数具有国际影响力的人物对这些观点和意识形态的传播，这种观念已经藏不住了。”

文学学者乔丹·S·卡洛尔(Jordan S. Carroll)在《投机白：科幻小说与右翼》(Speculative Whiteness: Science Fiction & the Alt right)一书中也对沃克斯·戴进行了分析。他告诉瑞士资讯，戴参与”小狗门”事件，明显是一种报复行为：”这是沃克斯对科幻小说界的报复，因为在他发表过一系列种族主义言论之后，科幻小说界将他排除在外。”最终，主流科幻小说界明确地与他保持了距离。

戴说，卡斯塔利亚出版社每月用皮革装订1500本书。 Vera Leysinger / SWI swissinfo.ch

“西格玛男性”的发明者

卡洛尔认为，有朝一日，沃克斯·戴在人们的记忆中，不再会是出版商或艺术家，”如果有人还能记得他”，可能也只把他当作博主或者是”西格玛”这个男权主义术语的发明者。

沃克斯·戴在2010年发明并创造了”西格玛男性”(Sigma Male)一词。正如卡洛尔所写，这个词通过TikTok”在从未听说过沃克斯·戴这个名字的12岁“Z”世代男孩中传播开来。”

如今流行的、以乔·罗根(Joe Rogan)和安德鲁·泰特(Andrew Tate)等人为中心的新男性崇拜潮流，追其根源，或许就是15年前，从瑞士法语区一个小村庄的一台电脑上开始的。

相关内容 历史 欧洲的另一条暗线：极右翼与未被书写的历史 此内容发布于 他曾试图"改造"法西斯主义,让它更接近天主教信仰；他崇拜独裁者,却又在瑞士政治中扮演桥梁角色。冈萨古·德·雷诺德,这位被遗忘的瑞士作家和保守思想家,究竟为何在战后欧洲仍能游走于民主与威权之间？

(编辑：Giannis Mavris，编译自德文：杨煦冬/gj)

