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候选人提名日 新加坡国会大选倒数

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（法新社新加坡23日电） 新加坡国会大选倒数，今天是候选人提名日，执政党人民行动党及其他反对党推出人选。距离5月3日的投票日剩下10天，候选人把握时间最后冲刺。

现任总理黄循财2024年从国务资政李显龙手中接过党秘书长职务，标志着人民行动党（People’s Action Party）完成第3代到第4代领导权力的交接。这是黄循财首次以秘书长身分带领行动党出征全国大选。

依新加坡政治制度，总理须是国会议员且由国会多数党领袖担任。新加坡自1965年独立建国以来，一直由人民行动党执政。

新加坡总理公署15日发布新闻资讯指出，总统尚达曼（Tharman Shanmugaratnam）已在黄循财建议下解散国会，并将提名日订在4月23日。投票日将在5月3日进行，前一天5月2日是「冷静日」禁止竞选活动。

新加坡本届大选共设9个提名站，包含黄循财领军的马西岭-油池集选区（Marsiling-Yew Tee GRC）在内的候选人参与提名程序。

马西岭-油池集选区除了黄循财率领的团队，新加坡反对党之一的民主党也宣布派人竞逐。由国务资政李显龙领军的宏茂桥集选区首次出现「三角战」，行动党将与人民力量党及首次参加竞选的新加坡统一党竞逐，这是1991年宏茂桥集选区设立后，首次出现3党对垒的局面。

由于2020年大选因应疫情，群众大会改为线上举行，因此自2015年以来，本届大选将是睽违10年后再次恢复实体造势活动，为候选人与选民提供更多互动机会。

今年新加坡大选共有275万8846名合格选民，其中1万8389人是海外选民，海外选民可透过邮寄或前往指定海外投票站投票。

这次大选选民人数比2020年大选增加超过10万人，选区重新划分后，数量从2020年的31个增至33个，包括15个单选区、8个4人集选区和10个5人集选区，国会议席总数则从93个增至97个。集选区是新加坡确保国会有少数种族代表的选举制度。

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