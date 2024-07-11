假碳权项目侵害权益 哥伦比亚原住民打官司胜诉

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（法新社波哥大10日电） 南美哥伦比亚的宪法法庭今天对一件亚马逊雨林的争议性碳权项目出手。6个当地部落表示这份碳权项目的签署未经他们同意，专家们则表示当地雨林根本就没有滥垦之虞。

生活于哥伦比亚东南部偏远地区皮拉巴拉那（Pira Parana）的原住民社区指控美企Ruby Canyon Environmental和充当仲介的哥伦比亚公司Masbosques，非法将这项碳权项目强加于当地。

企业或组织可透过购买碳信用额度（carbon credits,即俗称的碳权）抵销运营产生的温室气体排放；当前许多碳权是经由一些森林保育等专案项目所产出的额度或积分，供买家购买用于碳抵换，购买碳权的钱理应拨给苦于保护家园免受雨林滥垦所害的在地人。

在本案里，皮拉巴拉那当地产出的碳权被以约380万美元（约新台币1.2亿）卖给哥国的数据搜集公司Latin Checkout。

追踪碳权交易的机构EcoRegistry指出，Latin Checkout买得碳权后又转售给美国的达美（Delta）航空。达美航空因购买有问题的碳抵换积分挨轰「漂绿」，在美国国内面临官司。

皮拉巴拉那当地的碳权项目是于2021年3月签署，提供原住民社区约7100平方公里（相当于1/5个台湾）面积的土地保育。然而受影响的原民部落表示，这项碳权项目是由假的部落代表所签署，于是以自治权受侵害向宪法法庭兴讼。

哥伦比亚宪法法庭8日裁定，相关部落的「合法代表」须于6个月内开会决定是否认可由洽谈新的协议来替代，若选择不认可，有关单位必须确保原先这份碳权项目退出当地。

大型护林专案所产出的碳信用额度近年屡传弊端，有科学研究显示一些专案标榜的减碳量被夸大，甚至有专案声称能保护多少面积森林免于砍伐，但这片森林本就不存在滥伐威胁，如此产出的碳信用额度毫无用处。

这次向哥伦比亚宪法法庭提告的部落领袖们表示，虽然碳权项目让当地一夕致富，却也导致不习于处理大笔资金的社区发生内部冲突，也让当地丧失自治权，他们宁愿没有这个项目。

一些专家表示，当地不存在森林滥伐威胁，根本无需进行保育、碳排这类措施。