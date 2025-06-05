克里姆林宫：蒲亭愿协助解决美伊核计画僵局

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（法新社莫斯科5日电） 俄罗斯克里姆林宫今天表示，俄国总统蒲亭（Vladimir Putin）已准备「协助解决」伊朗与美国在德黑兰核计画问题上的僵局。

克宫发言人培斯科夫（Dmitry Peskov）对记者说：「我们与德黑兰享有密切的伙伴关系，蒲亭总统说，他愿意利用这层关系来协助解决伊朗核问题。」

两国领导人昨天通话后，美国总统川普表示，蒲亭提出俄国有意「参与」有关德黑兰核计画的谈判。与此同时，川普指控伊朗「拖拖拉拉」，迟迟未对美方的提案作出回应。

自今年4月以来，华府与德黑兰已举行5轮会谈，试图敲定一项新协议，以取代川普在2018年第一任期执政期间退出的核协议。

川普2日表示，他的政府不允许「任何形式」的铀浓缩活动；尽管德黑兰坚称根据「禁止核子扩散条约」（Nuclear Non-Proliferation Treaty），伊朗有此权利。

伊朗最高领袖哈米尼（Ayatollah Ali Khamenei）昨天稍早表示，华府的提案损害德黑兰的国家利益。

随着莫斯科当局对乌克兰发动军事行动，俄罗斯与伊朗已加深了军事关系。

克里姆林宫本周稍早说，德黑兰有权发展出于「和平」目的的核计画。（译者：刘文瑜/核稿：严思祺）