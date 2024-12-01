全球塑胶公约谈判最后一天 主席称未能达成协议

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（法新社釜山1日电） 历经2年讨论后，齐聚韩国釜山的近200国代表理应就遏制塑胶污染达成具里程碑意义的「全球塑胶公约」，然而主持谈判的外交官今天表示未能达成协议，呼吁额外花时间继续讨论。

釜山会议是联合国环境规划署（UNEP）政府间谈判委员会第5轮会议（Intergovernmental Negotiating Committee, INC-5）、也是最后一轮谈判，会议预计将于今天结束，希望达成具法律约束力的全球塑胶公约（Global Plastics Treaty）。

然而经历长达1周的会议，各方仍未能解决「雄心壮志联盟」（High Ambition Coalition）国家和「志同道合集团」（Like-Minded Group）国家间的强烈分歧。「雄心壮志联盟」希望达成具有约束力的全球协议，限制塑胶生产并逐步汰除有害的化学物质；「志同道合」国家则希望将焦点放在废弃物处理。

在多次耽搁后，今天下午公布的草案包含多种选项，凸显歧见仍深。

会议主席瓦迪维索（Luis Vayas Valdivieso）在今晚终于召开的公开全体会议上宣布已有进展，但他坦言「我们必须承认，几项关键议题仍阻碍我们达成一项全面性的协议」。

瓦迪维索说：「这类未解决的问题仍有难度，需要额外花时间来有效处理它们。」

「日后重启当前会议来完成磋商是普遍共识。」