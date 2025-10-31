全球暖化下 英国转型种稻非奇想

（法新社伦敦31日电） 受到全球暖化影响，欧洲适合种植稻米的区域更往北方移动，英国也踏上农业转型的道路，已经有生态学家在英格兰东部试种水稻。

英国生态暨水文中心（UK Centre for Ecology & Hydrology）野外生态学家米楚纳斯（Nadine Mitschunas）在英格兰东部与当地的地主合作，照料着从一小块水田里长出的水稻。

米楚纳斯表示，在英国种稻「以前从未有过」。

她还说，由于气候变迁导致气温升高，「这并非异想天开，因为似乎行得通」。

随着英格兰东部种稻，英格兰的南部地区也可看到有人栽种柠檬和鹰嘴豆。

气候变暖与降雨模式的变化，使得提前规划至关重要，英国研究人员正踏上农业转型的道路。

米楚纳斯主导着一项研究计画，她在剑桥郡（Cambridgeshire）一处平坦的沼泽地试种新作物。

跟世界其他地区一样，英国也受到气候变迁影响，如今必须因应更为频繁的极端天气、气温攀升以及部分区域土壤缺水。

英国生态暨水文中心最近一项研究显示，如果气温升高摄氏2度，小麦和草莓等常见农作物的生长将于未来几十年内变得更为困难，若气温上升摄氏4度，洋葱与燕麦等作物会受冲击。

米楚纳斯试种了9种在美国、菲律宾和日本等国常见的稻米品种，其中4种生长状况不错，尤其是一种来自哥伦比亚的品种。

她还指出，欧洲适合种稻的气候带更往北方移动，并提及荷兰和德国的成功案例。

米楚纳斯也正在测试栽种各式各样的农作物，例如莴苣、芹菜、南瓜、草莓，甚至还有香料植物。