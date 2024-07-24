全球最高铁路桥 印度放眼战略利益因应中国威胁

afp_tickers

5 分钟

（法新社雷阿西24日电） 印度2022年8月竣工的契那布铁路桥（Chenab Rail Bridge）矗立在崎岖的喜马拉雅山峡谷上，不久后将有助印度扩展对主权争议地区克什米尔的控制，并因应中国日益升高的战略威胁。

契那布铁路桥是全球最高的铁路桥。这座长1315公尺的钢筋混凝土桥连接两座山，从下方冰凉的契那布河（Chenab River）起算，拱桥高度359公尺，堪称是工程壮举，首度以铁道连接动荡不安的克什米尔谷地（Kashmir Valley）与印度大平原。

然而，克什米尔长期以来一直反对印度统治，印度在当地已有超过50万名驻军。契那布铁路桥的完工引起一些当地人担忧。

印度军事高层表示，这座大桥对新德里当局带来的战略利益不可小觑。

退役的前印度陆军北方司令部司令胡达（Singh Hooda）向法新社表示：「开往克什米尔的列车无论在承平与战争时期都将发挥关键作用。」

人口以穆斯林为主的克什米尔，为印度与巴基斯激烈敌对的中心，自1947年脱离英国统治独立以来被印巴分治，这两个拥核邻国为克什米尔打过仗。

叛乱团体也发动长达35年的叛乱活动，要求让克什米尔独立，或与巴基斯坦合并。

克什米尔中央大学（Central University of Kashmir）政治学教授巴贝（Noor Ahmad Baba）说，这座新的大桥「将有利于军队人员进出移动，人数将比以往可能的还多」。

但他跟法新社说，除了军人外，这座桥梁也将促进一般民众与商品的流动。

然而，这令一些克什米尔人感到不安，他们认为交通便利性提升，将带进大批外来者购买土地与定居。

2019年，在印度总理莫迪（Narendra Modi）领导的印度教民族主义政府取消克什米尔的部分自治权后，先前对土地所有权实施的严格规定已解除。

历史学家瓦希德（Sidiq Wahid）告诉法新社：「如果筑桥的用意是在威胁克什米尔人对其语言、文化与知识认同的意识，或是展现强硬的民族主义，这样的影响将是负面的冲击。」

印度铁路公司（Indian Railways）称这座大桥「可说是印度近代史上铁路计画最大土木工程挑战」，希望能促进经济发展与贸易，降低货物运输成本。

但退役将领胡达表示，这座桥梁带来的最重要影响将是彻底改变与中国接壤的寒冷地区拉达克（Ladakh）的物流。

全球人口最多的两大国家印度与中国，正在激烈争夺南亚各地的战略影响力，两国长达3500公里的共同边界，一直都是导致双方情势紧张的根源。

印度与中国的军队曾在2020年发生冲突，造成至少20名印度士兵与4名中国军人阵亡，两军现今仍在存有争议的高海拔边境地区对峙。

胡达告诉法新社：「从针头到最大的军事装备等，所有物品都必须经由陆路运送，每年在冬季封闭道路前必须囤积在拉达克6个月。」

现在，这些物品都可以经由火车运输，便于印度军事专家所称的「全球最大的军事后勤演习」，经过积雪的山隘向拉达克运送物资。