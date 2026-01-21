特朗普关税：买单的主要是美国民众
在格陵兰岛危机之际，美国总统特朗普再次威胁要对欧洲加征关税。一项新的分析表明，这些关税最终将主要由美国民众承担-因为美国对欧洲商品的依赖程度显然比想象的要高。
今年达沃斯世界经济论坛在陵兰岛争端和特朗普的新关税威胁的阴影下拉开帷幕。特朗普打算通过提高进口关税来阻止欧洲国家反对他的格陵兰岛计划。
然而，这一关税首当其冲的会影响美国自身。基尔世界经济研究所(Kiel Institute for the World Economy)的一项最新研究得出这一结论。尽管特朗普在第二次上任后的最初几个月打出“关税牌”，但美国物价几乎没有下降。
1900亿美元：美国民众自掏腰包
只有在约4%的情况下，欧洲或其他外国出口商会通过降低价格来弥补关税成本。在所有其他情况下，美国进口商都会支付这笔附加费，并将其转嫁给其客户-也就是美国消费者。
美国政府报告称，去年关税收入约为2000亿美元。根据基尔世界经济研究所的估算，其中1900亿美元说到底来自美国民众的钱包。
汉堡的研究团队分析了超过2500万件海运至美国的货物的运单数据。根据重量和数量信息，他们可以精确计算出每日的实际进口价格。
依赖欧洲产品
特朗普的关税为何如此容易“转嫁”？研究员列举几个原因：美国进口商对某些欧洲产品的依赖程度超出预期-几乎没有短期替代品。
欧洲和瑞士的出口商宁愿减少对美国的出口量，也不愿降低价格。许多产品都出人意料地迅速找到了替代市场。
该研究还分析了美国最近对印度和巴西征收关税的情况。结论相同：关税负担主要落在了美国消费者身上。
欧洲也受到影响
瑞士德语电视台SRF的经济编辑克劳斯·阿曼(Klaus Ammann)表示，如果特朗普像宣布的那样，在格陵兰岛争端的背景下，对欧盟某些国家征收更加全面的新关税，其影响也将大同小异，最终还是美国消费者来掏腰包。
当然，欧洲企业也深受冲击。虽然它们无需自行缴纳关税，但规避关税的途径毕竟十分有限。多个行业的对美出口已经明显下降，欧洲企业相应也面临产量减少和工时缩短等情况。
人们担心，与格陵兰岛争端可能带来的新关税或将导致德国经济产出降低，国内生产总值下降1%。
