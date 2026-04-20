全球首次汰除化石燃料会议将登场

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（法新社巴黎20日电） 美伊战争凸显各国仍依赖煤炭、石油及天然气之际，逾50个国家将于下周齐聚哥伦比亚，参加全球首场致力逐步摆脱化石燃料的国际会议，聚焦能源安全等议题。 美伊战争引发石油供应紧缩和价格飙涨，使各国急于确保能源供应无虞，国际能源总署（IEA）称这是史上最大的供应冲击。

这场会议预计4月28至29日在哥伦比亚城市圣马塔（Santa Marta）举行。会议共同主办国哥伦比亚的环境部长韦勒兹托瑞斯（Irene Velez Torres）表示，该会议于数月前宣布举办，能源危机爆发后「更加凸显其重要性」。

此次会议起源于对联合国（UN）气候谈判共识机制感到失望，针对化石燃料退场策略的会谈迟迟无法取得进展。

主办方表示，伊朗封锁荷莫兹海峡（Strait of Hormuz）引发能源冲击，进一步增强化石燃料退场的急迫性，尽管部分国家为了确保能源供应无虞，在短期内转向煤炭。

分析人士认为，能源安全议题的重要性堪比气候变迁优先事项，将成为这场会议的讨论主轴。

澳洲、加拿大和挪威等主要化石燃料生产国，及安哥拉、墨西哥与巴西等开发中石油大国，以及依赖煤炭的土耳其和越南等新兴市场预料都将与会。

其他参加者包含数十个岛屿国家和小型开发中国家，及德国、法国、英国等主要经济体。

韦勒兹托瑞斯认为，能使产油国参与讨论这项「禁忌」议题，是「向前迈进一大步」。

她说：「我们需要打造一个更诚实和敞开的对话空间，把所有选项摊在桌面上。没有人说摆脱化石燃料是容易的事，但我们必须使有关各方齐聚一堂。」