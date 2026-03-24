全美机场人力荒、安检大塞车 ICE进驻支援反应两极

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（法新社亚特兰大23日电） 美国移民暨海关执法局（ICE）强硬执法手段屡屡引发争议，在美国政府部分停摆之际，ICE官员今天开始进驻全美各地主要机场，协助缓解安检大塞车窘境，各界对此意见不一。

ICE官员已被派往全国至少14座机场，包括纽约、芝加哥和亚特兰大，以支援人力吃紧的运输安全局（TSA）员工。

美国政府预算僵局持续影响机场运作，TSA安检人员因领不到薪水而请假或离职，导致各大机场安检队伍大排长龙。

ICE官员不会执行安检事宜，而是负责监控出入口与后勤管理等支援工作，让TSA人员能专注于安检作业。

当前正值春假旅游旺季，机场安检大塞车，部分旅客甚至得花数小时才能通过安检。

一名27岁护理师说：「我昨天本来要搭下午5时15分的班机，下午2时30分就到机场，但通过安检后抵达登机门时，飞机已经起飞，我只好改订今天的航班。」

另一名28岁乘客也说，希望能顺利搭机返家。

在政府关门期间，TSA员工的临时缺勤率升至新高。国土安全部部分运作停摆，也引发外界对安全与系统负荷的疑虑。

美国总统川普政府主管边境事务的「边境沙皇」霍曼（Tom Homan）表示，此举为暂时性措施，目的是「协助TSA加快通关速度」，川普则将此视为在预算僵局下维持安全广泛努力的一环。

川普也说，不排除动用国民兵（National Guard）支援。

在乔治亚州东南部的哈特斯-杰克森亚特兰大国际机场（Hartsfield-Jackson Atlanta International Airport），旅客面临长时间等待，有些人期待ICE官员进驻能协助改善混乱情况。

然而，ICE官员进驻机场一事也引发民主党、人权团体甚至部分共和党人士强烈批评，认为这么做有可能加剧原已紧张的情势。

当局表示，ICE官员将负责人流管制，但川普说他们也可能执行逮捕行动，引发外界忧心，过去在明尼阿波利斯（Minneapolis）、芝加哥（Chicago）等地出现的混乱扫荡行动可能蔓延至机场。

联邦众议院少数党民主党领袖杰福瑞斯（Hakeem Jeffries）说：「美国人民最不需要的就是让未经训练的ICE官员部署到全国各地机场，他们可能会对人民施暴，甚至在某些情况下杀害他们。」

在僵局未解、国会即将休会之际，官员警告，混乱情况恐怕还会进一步恶化，机场与整体运输系统压力将持续升高。（编译：刘文瑜）