从希望到现实：《巴黎协定》十年，瑞士科学家的反思

逾80名瑞士研究人员参与了此次关于气候研究与气候现状的调研。近95%的受访者认为，实现《巴黎协定》所设理想目标已不再现实-即将全球变暖限制在1.5摄氏度以内。

在这个《巴黎协定十周年》系列中，我们将重点介绍瑞士及全球在温室气体减排、可再生能源发展、气候政策制定和气候研究领域取得的进展。

10月22日，联合国秘书长安东尼奥·古特雷斯(António Guterres)也表示，未来几年全球气温上升幅度将不可避免地突破1.5摄氏度的临界值。

研究人员普遍预计，本世纪末地球平均气温将较工业化前水平上升约2.5摄氏度。苏黎世联邦理工学院(ETHZ)森林生态学教授哈拉尔德·布格曼(Harald Bugmann)认为，这一数字“较为现实”。

他说：“我们事实上已越过1.5摄氏度的临界点，而在当前地缘政治形势下，各国继续推进此前所设目标可谓希望渺茫。就算全球减排路径能被重新启动，也将导致严重滞后。”

他们不得不这样想，因为全球气温屡破纪录。世界气象组织(WMO)数据显示，2024年全球平均气温首次较工业化前水平上升超过1.5摄氏度，达到+1.55°C。

若科学家预测的升温2.5摄氏度属实，瑞士面临的风险将更为严峻。瑞士的升温速度约为全球平均值的两倍，这意味着到本世纪末，瑞士气温可能较工业化前上升4-4.5摄氏度。

如此剧烈的气候变暖将彻底重塑这个阿尔卑斯山国。预计瑞士九成以上的冰川将消失，河流水量与流向将被改变，夏季农业、家庭与水电供水都将受到威胁。苏黎世与日内瓦等城市的高温日气温可能逼近甚至超过40°C，而类似2022年的热浪或将年年出现。

冬季的降雪线将逐步提高至更高海拔位置，许多低海拔滑雪场将难以为继。

大多数科学家还认为，气候危机的发展速度比十年前预期的更快。约三分之二受访者表示，全球变暖的进程“显著快于”或“略快于”当年的预估；约25%的受访者则认为“与当时预测大致相符”。

相关内容

相关内容 气候适应 瑞士为何跻身世界十大升温最快国家之列 此内容发布于 在气候变化方面，欧洲的变暖现象最为严重，瑞士则凭借迅猛的升温速度跻身最热国家之列。这一现象背后隐藏多重诱因。专家认为，瑞士的气温在未来还将持续上升，而调整行动则迫在眉睫。 更多阅览 瑞士为何跻身世界十大升温最快国家之列

炎热将影响瑞士居民

与十年前《巴黎协定》签署时相比，研究人员对气候前景的态度变得更加悲观。每十位气候科学家中就有六位称，政治层面采取行动的意愿让他们比当年感到更加失望。

四分之三的受访科学家预计，到2050年，气候变化将会“高度或极高程度”地影响瑞士的生活条件，他们警告说，热浪将更频繁、更强烈，尤其将对城市居民和弱势群体构成威胁。

伯尔尼大学教授爱德华·达万(Edouard Davin)专门研究陆地-大气相互作用、气候建模以及土地利用和土地覆被变化对气候的影响，他指出：“热浪将愈发频繁且强烈，尤其会对城市地区的人类健康造成影响。”

他同时提醒，还存在其他重大风险，例如洪水、山体滑坡及风暴等自然灾害对基础设施造成的破坏。

达万补充道：“由于永冻层融化和强降水，阿尔卑斯山区可能出现更多地质不稳定现象，包括滑坡、冰川坍塌与雪崩等。洪水和干旱将更加明显，对人类和基础设施产生连锁影响，同时生态系统失衡与农作物减产的风险也将增加。”

瑞士气候政策：仍未走出僵局

当被问及瑞士在气候承诺上的力度是否比十年前更强时，表示既不乐观也不悲观的受访者最多，约占四成。而在明确表态的人中，认为瑞士已有进展者略多于持否定观点者。

调研方式说明 2025年9月，瑞士资讯向在瑞士从事气候研究的科学家发出包含22个问题的问卷，围绕《巴黎协定》签署十年后的气候研究现状、政策与全球变暖状况对他们进行征询。 下述机构的108名气候科学家收到了我们此次的调查问卷：洛桑联邦理工学院(EPFL)、苏黎世联邦理工学院(ETHZ)、纳沙泰尔大学、苏黎世大学、伯尔尼大学、巴塞尔大学、日内瓦大学、弗里堡大学、洛桑大学、保罗谢尔研究所(PSI)、瑞士联邦森林、雪与景观研究所(WSL)、瑞士联邦材料科学与技术实验室(Empa)以及瑞士气象局(MeteoSwiss)等。 共有80名研究人员完成了问卷。点击此处了解调研结果。

然而，多个独立评估认为瑞士整体气候政策仍显“不足”。国际非政府组织“气候行动追踪”(Climate Action Tracker)对瑞士2035年新减排目标表示失望，评价其目标缺乏雄心，并过度依赖碳抵消而非实质性国内减排。

受访科学家指出，瑞士气候行动的一个主要障碍，是公众压力下降，社会关注转向其他危机。

苏黎世大学国际气候政策研究组负责人阿克塞尔·米夏洛(Axel Michaelow)表示：“当社会面临多重被视作更紧迫的危机时，气候变化这一长期议题就会被挤到政治议程的边缘。如果(像气候大罢课等形成的)社会压力无法重新出现，那么我对瑞士气候政策前景就不乐观。”

米夏洛补充说，当前气候政策往往偏向“胡萝卜”式(在财政赤字压力下延续不可持续的补贴)激励。他认为应更多使用“大棒”，例如征收碳税-这在《巴黎协定》第6条中已有所规定。

“国际碳市场应发挥关键作用，确保全球范围内的温室气体减排真正落实，”他说，“瑞士在这一领域的领导地位应进一步扩大，并在长期内保持稳定。”

瑞士的责任

对于在气候行动中，瑞士是否应该因其财富与排放量肩负特殊领导责任这个问题，大多数研究人员给予了肯定回答。50多名受访者-约占八成-表示“完全同意”，另有10人“部分同意”，仅少数人持不同意见。



在许多受访者眼里，这种责任源自瑞士的富裕程度及其在全球议题上的影响力。但伯尔尼大学水文学荣休教授罗尔夫·温加特纳(Rolf Weingartner)指出，瑞士“缺乏在气候与环境问题上认真投入并将其转化为实际措施的政治雄心”。

专注研究阿尔卑斯山区水文系统及气候变化对水文影响的温加特纳补充道：“我们在观察与理解变化方面做得非常好，却在将这些知识转化为积极行动方面做得很差。”

“但瑞士可以在气候领域扮演先锋角色，”他坚信。



《巴黎气候协定》 《巴黎协定》是首个具有法律约束力的国际气候协议，要求所有签署国减少温室气体排放。该协定于2015年12月12日在巴黎举行的联合国气候变化大会(COP21)上通过，目标是将全球升温控制在较工业化前水平“远低于2摄氏度”，并力争不超过1.5摄氏度。为实现这一目标，全球需在2050年前达成净零排放(气候中和)。 共有196个国家签署了《巴黎协定》，瑞士于2017年正式批准。



