分析：英国在军事支出上面连艰难抉择

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（法新社伦敦13日电） 英国国防大臣与副大臣请辞，引发各界对英国军事资源枯竭的关注。两人在辞呈中痛批政府即将出炉的国防开支计画，认不仅预算不足，更缺乏创新思维。

英国首相施凯尔（Keir Starmer）于6月11日迅速布局，任命前伞兵团军官、曾被谑称为「冷面死神」的贾维士（Dan Jarvis）接任国防大臣。

以下是这份备受瞩目、却迟未公开的英国未来10年「国防投资计画」（DIP）部分重点以及英军目前面临的资源困境。

● 预算严重不足

据报导，英国国防部的预算从现在到2030年间，将面临高达280亿英镑（约新台币1.2兆）资金缺口。

前国防大臣希利（John Healey）在措辞犀利的辞职信内痛批首相施凯尔与财政部，指责当局在「全球威胁与日俱增的当下」，未能投入足够资源捍卫国家安全。

希利指出，尽管未来两年迫切需要提升军队战备能力，但政府却把国防新增预算「排在更后头」，也就是挪到这项十年计画的末期才拨款。

国际战略研究所（IISS）专家麦葛蒂（Fenella McGerty）告诉法新社，这代表「预算增长曲线将呈现『曲棍球杆底重头轻』的走向，绝大多数的资金增幅，都要等到计画截止前的最后几年才会到位。」

与此同时，美国总统川普则屡次敦促北约（NATO）盟国提高军费，减少在安全防务上对华府的依赖。

对此，施凯尔已承诺明年起将国防支出提升至GDP占比的2.5%；若工党能在2029年举行的大选连任，则提高到 3%，最终在2035年达到3.5%。

然而智库皇家国际事务研究所（Chatham House）学者加斯卡斯（Jamie Gaskarth）直言，如此预算规模「顶多只能应付英国本土及周边邻近区域的军事行动」。

皇家联合军事研究所（RUSI）陆战专家雷诺兹（Nick Reynolds）也告诉法新社，英国必须「务实且严肃地面对抉择，搞清楚哪些事能做、哪些事做不到」。

他强调，在谈到现代化之前，光陆军与海军的装备整修就已经需要「大幅拉高国防预算」。

美国与以色列2月28日空袭伊朗引爆中东战事，英国海军竟耗时数周，才成功派遣一艘军舰前往波斯湾地区安抚盟友。

加斯卡斯指出，这是因为「长期以来英军已走入『装备越来越精尖、数量却越来越少』的死结。这意味一旦危机爆发，就根本无法指望在全球各个战略区域都有随时能调动的兵力」。

● 无人机创新跟不上

紧随上司希利的脚步，国防部业管武装部队的副大臣卡恩斯（Al Carns）也在11日同天递出辞呈。

他12日接受英国广播公司（BBC）专访时批评，这份国防投资计画「活像在研究怎么打上一场战争，而不是应对下一场冲突」，而且流于「缺乏创新，也未吸取乌克兰战场的教训」。

卡恩斯在接受GB News采访时更直言，他希望有更多资金挹注在无人系统上，因「在当今世代，数据就是弹药」。

另据泰晤士报引述不具名军方高层说法，这份尚未公开的计画过于偏重军舰、战车和战机等传统「硬体」。部分官员主张，预算应优先拨给新兴科技，包括人工智慧（AI）驱动的软体、太空与网路作战能力、极音速飞弹及廉价无人机。

雷诺兹指出，无人机属于低成本、高精准度的火力系统，且射程远超传统火炮，「因此将之纳入建军结构至关重要，因为它能以可负担的成本，提供庞大的压制火力」。

加斯卡斯指出，英国虽有投资无人机，但「称不上是全面性战略转型」，且焦点多放在国内生产，而非像乌克兰灵活外包的做法。

他说：「高层决策者、各军种首长和政界高官天天都在喊英国面临的威胁迫在眉睫，然而，国防改革的步伐却慢得像龟速。」

尽管这份国防投资计画已多次延宕，但施凯尔坚称，他会在7月7日于土耳其举行的北约峰会前正式公布。

● 谁才是头号敌人

自2022年俄国入侵乌克兰以来，西方阵营普遍将俄国视为最紧急的威胁，并将中国视为中长期隐忧。

加斯卡斯说：「最直接、最迫切的威胁毫无疑问是俄罗斯。但就算英国想对中国的威胁装作看不见，那种威胁也依然实际存在。」

卡恩斯12日在社群媒体X上发文坦言，英国过去10年「主动选择在世界舞台上自我限缩」。

他写道：「此时此刻，全球的通讯、能源与贸易规则正在被重新改写，主导者是中国、是俄罗斯，以及一些真正把自身安全当回事的国家。我们也必须坐上桌，这是英国不容回避的抉择。」