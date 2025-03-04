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前摔角界名人麦马洪获美参院同意掌教育部

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（法新社华盛顿3日电） 美国总统川普提名世界摔角娱乐公司（WWE）前执行长麦马洪（Linda McMahon）出任教育部长，这项人事案今天获联邦参议院同意。川普曾表明希望解散教育部。

78岁的川普竞选总统时承诺将教育去集中化，矢言将教育部的权力下放到各州政府。

76岁的商人麦马洪似乎也同意这个观点，她今年2月告诉参议院教育委员会，华府「权力过度集中」有损于教育。她说：「那要怎么补救？资助教育自由，而不是政府。」

麦马洪是备受欢迎的世界摔角娱乐公司共同创办人，她于1980年到2009年效力于这家公司，担任总裁和执行长。

她也曾在川普第一次执政时掌管小型企业署（Small Business Administration）。

参议院少数党领袖、民主党籍的舒默（Chuck Schumer）说：「美国人民不希望看到教育经费被删减和随之而来的房产税增加。但这就是确认麦马洪女士（出任教育部长）的危险之处。」

保守派团体则乐见解散教育部的提议，他们认为，为了取回地方对教育的控制权，早该这么做。但他们也承认，要关闭这么大的机构并不容易。

麦马洪是共和党的主要捐款人之一，自2016年起就捐钱支持川普从政。

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