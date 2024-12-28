加密币Terra诈欺案 蒙特内哥罗将引渡韩籍创办人至美国

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（法新社贝尔格勒27日电） 巴尔干半岛国家蒙特内哥罗今天表示，将把韩国加密货币专家权道亨（Do Kwon）引渡到美国；他的公司Terraform Labs于2022年破产，导致投资人巨额损失，韩国也在通缉他。

权道亨的律师谴责此一决定有悖于欧洲引渡公约，将向蒙特内哥罗宪法法院和欧洲人权法院提出上诉。

韩国和美国数月来一直在争取引渡权道亨，他涉嫌一桩与Terraform Labs破产有关的诈欺案，害投资人损失约400亿美元（约新台币1.3兆元），全球加密货币市场也因此动荡。

蒙特内哥罗司法部表示，部长波佐维奇（Bojan Bozovic）「发布决定，同意将被告权道亨引渡到美国」。

权道亨2023年3月在蒙特内哥罗首都波德里查（Podgorica）机场被逮捕，他当时持有哥斯大黎加的假护照，正准备登上前往杜拜的飞机。

他的公司于2022年宣告破产，他先后逃离韩国和新加坡，在落网之前已逃逸数月。 Terraform Labs创造名为TerraUSD的加密货币，作为「稳定币」（stablecoin）在市场上销售，这种代币与美元等稳定资产挂钩，以防剧烈波动。

权道亨成功将TerraUSD打造为加密货币市场上一大新星，吸引数百亿美元投资，全球趋之若鹜，韩国媒体还称他是「天才」。

然而，TerraUSD及其相关代币Luna于2022年5月陷入死亡螺旋。专家们说，权道亨策划了一场裹上糖衣的「庞氏骗局」（Ponzi scheme，非法金融诈骗），许多投资人因此失去毕生积蓄。

加密货币近年爆发一连串争议，例如备受瞩目的交易平台FTX破产事件，因此受到监管机关愈来愈严格审视。