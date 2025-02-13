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加巴德任美国情报总监 获参院低空过关

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（法新社华盛顿12日电） 美国总统川普提名的国家情报总监人选加巴德（Tulsi Gabbard）尽管因缺乏经验，以及过去力挺俄罗斯和叙利亚而受到批评，今天这项人事案获共和党掌控的联邦参议院确认。

加巴德获任为国家情报总监（Director of National Intelligence,DNI），她在2017年会见现已被罢黜的叙利亚领导人阿塞德（Bashar al-Assad），以及散布克里姆林宫的宣传，尤其是有关乌克兰战争的虚假阴谋论，因此受到质疑。

法新社报导，外界也因为她对美国政府监控的看法，以及对美国国家安全局（NSA）泄密者史诺登（Edward Snowden）的支持而对她存有疑虑；国会两党都认为她危害了美国人的安全。

加巴德以52票赞成、48票反对情况下勉强过关，曾是参院领袖的麦康奈（Mitch McConnell）是唯一投下反对票的共和党议员，民主党则警告，加巴德不应接触美国最敏感的机密。

参院民主党领袖舒默（Chuck Schumer）在投票前表示：「在俄罗斯挥军乌克兰、发动二战以来首次对欧洲主权国家全面入侵的那天晚上，加巴德女士在做什么？」

舒默说：「她把精力都花在指责上面，为俄国总统蒲亭的所作所为怪罪北大西洋公约组织（NATO）和美国…仅凭这一点，就应失去资格担任总统最高情报顾问。」

舒默表示，43岁的加巴德在人事案听证会上错失机会向参议员们证明她的判断力。

川普展开一连串现代史上最具争议的内阁提名，这次加巴德成功过关，被视为川普对共和党铁腕掌控又一有力证明。（译者：纪锦玲）

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