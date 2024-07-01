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加强戒备恐攻 传美军升高多个欧洲基地警戒等级

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（法新社华盛顿30日电） 根据多家美国媒体今天报导，美军已将欧洲多个基地的警戒状态提升至第2高级别。

美国广播公司新闻网（ABC News）和美国有线电视新闻网（CNN）都引述匿名官员的话指出，位于欧洲各地的美国基地已将警戒状态提升至第2高的Charlie级别。

美国陆军在官网指出，当「发生事件或收到情报显示可能发生某种形式的恐怖行动，或可能针对人员或设施发动袭击时」，军方就会下达此一级别的命令。

美国兵力保护等级依序为：Delta、Charlie、Bravo、Alpha以及Normal。当恐怖攻击已经发生或「迫在眉睫」时会发布Delta警戒状态。

法新社联系时，美军欧洲司令部（USEUCOM）并未证实有更动级别，但表示：「我们保持警戒。」

美国国务院目前建议，身处德国的美国公民应对恐怖主义提高警觉；德国是美军欧洲司令部总部所在。

虽未提及具体威胁，但3月武装分子在莫斯科（Moscow）近郊发动攻击，造成近150人丧生以来，欧洲各国一直处于高度警戒状态。当时激进组织「伊斯兰国」（IS）声称那场攻击是他们所为。

法国同样在巴黎奥运登场前升高警戒状态，而德国目前则正在举办欧洲国家杯足球赛。（译者：纪锦玲)

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