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加拿大外长：川普若提高关税 将回以最大力道施压

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（法新社蒙特娄17日电） 加拿大外交部长赵美兰（Melanie Joly）今天说，美国候任总统川普若提高加拿大产品关税，美国人也将被川普关税衍生的税所波及；她矢言在美加打起贸易战时强势回应。

川普将于本月20日就职，他曾表态有意对加拿大进口商品加徵25%的关税，这是他要实施的经济和外交政策计画一环。除了加拿大，川普也锁定墨西哥、中国和其他贸易伙伴。

赵美兰说：「这将是加拿大和美国之间数十年来规模最大的贸易战…美国人将对我们发起贸易战。」

她在华府一场记者会上说，「我们准备好施加最大压力」，如果川普将威胁化为现实，将严重影响加拿大的消费者和就业机会，加拿大也备妥一系列因应措施。

一名政府消息人士告诉法新社，加拿大正考虑在第一阶段中，针对钢铁制品、陶瓷类马桶和水槽、玻璃器皿和柳橙汁等美国商品调高关税，后续可能扩大实施。

即将卸任的加拿大总理总理杜鲁道（Justin Trudeau）说：「我们将坚定且明确地捍卫加拿大和加拿大人民…拟议的关税将危及美国就业机会、提高美国消费者的物价、将我们的共同安全置于险境，并提高整个大陆的成本。」

加拿大丰业银行（Scotiabank）设想的一种状况是，贸易战可能导致加拿大国内生产毛额（GDP）下滑超过5%、失业率飙升，并加剧通货膨胀。

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