加拿大宣布收紧移民 限缩临时外劳人数

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（法新社渥太华26日电） 加拿大当局今天宣布，将削减临时外籍劳工人数。该国的移民政策原本较为宽松，导致新移民人数激增。

法新社报导，新规定包含重新实施针对临时外劳的限制，也就是在失业率达到6%或更高的城市，雇主不得聘用低薪临时外劳。

根据最新规定，低薪工作许可证的效期将从原本的2年缩短至1年，但农业、医疗保健和建筑业不在此限。雇主可聘用的临时外劳占比也将从现行的20%降至疫情前的水准10%。

除了3月公布的临时居民人数上限，每年可入境加国的临时外籍劳工总数将减少6万5000人，目标是将临时居民人数从目前占总人口的6.2%减至5%。

新规定将于9月26日正式生效。

在移民政策推波助澜下，加国最近出现逾半世纪以来最大的人口增长。随着该国人口突破4000万大关，失业率也跟着飙升。

移民部长米勒（Marc Miller）在记者会上表示，移民法规必须「符合当前经济局势与持续收缩的就业市场，若有需要，我们会毫不迟疑地采取额外措施。」

今年1月，米勒宣布，加国未来2年将大幅限缩国际学生签证核发数量，今年核发量会比去年减少约1/3，以此缓解住房、医疗保健和其他服务的压力。

米勒3月曾预告，将在今年秋季制定移民水准相关规定时，首次针对抵达加国的临时居民人数设定上限。