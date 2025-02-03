加拿大总理：美国延后徵关税30天 川普发文证实

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（法新社渥太华/华盛顿3日电） 加拿大总理杜鲁道今天与美国总统川普通话后，他说美国对加拿大课徵关税的举措将暂缓实施30天，川普随后也证实此消息。

杜鲁道（Justin Trudeau）在社群媒体X平台发文：「我刚刚与川普（Donald Trump）总统进行一次很好的通话」，他还写道，加拿大将部署近1万名前线人员协助保卫加美边境，并把贩毒集团列为恐怖分子，

杜鲁道提到，他会任命一位监管强效类鸦片止痛剂芬太尼（fentanyl）的官员，并打击洗钱活动。

他指出：「在双方共同合作期间，拟议的关税措施将暂缓实施至少30天。」

川普随后也在社群网站「真实社群」（Truth Social）发布类似贴文，说加拿大已同意确保美国拥有安全的北部边境，并要终结芬太尼等致命毒品流入美国的祸害。

川普还说：「我对这项初步结果非常满意，周六（1日）宣布的关税将暂缓实施30天，以观察是否能跟加拿大达成最终的经济协议。」

川普1日原本宣布将于4日起对加拿大和墨西哥输美商品课徵25%关税，并对中国输美商品加徵10%关税，原因是非法移民与毒品涌入美国构成「重大威胁」。

消息一出，杜鲁道当天旋即表示，加拿大将对总值1550亿加元的美国商品徵收25%关税作为因应。

到了2日，川普表示隔天将与加、墨讨论这两国课徵的惩罚性关税；他今天稍早也指出，华府与北京当局就关税议题的最后一刻对话，可能会在未来24小时内进行。

川普与墨西哥总统薛恩鲍姆（Claudia Sheinbaum）稍早进行对谈后，两人今天都已经表示，美国同意把开始课徵墨西哥输美商品关税的时间延期1个月。