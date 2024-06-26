加萨下个阶段军事行动 以军拟接掌民政管理

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（法新社耶路撒冷25日电） 以色列总理尼坦雅胡（Benjamin Netanyahu）周末宣布加萨（Gaza）的激烈战斗正在进入尾声，这番话使得外界对于这块巴勒斯坦土地上军事行动的下一阶段议论纷纷。

接受法新社访问的专家预期，接下来可能会进入一个较长期的阶段，以色列军方可能会接管加萨的民政管理，然后过渡到一个独立的民事行政机构。

耶路撒冷战略与安全研究所（Jerusalem Institute for Strategy and Security）军事专家杜斯崔（Omer Dostri）说，以色列将「在可预见的未来维持对加萨走廊的军事掌控，即使与哈玛斯达成人质释放协议，部队也会保持部署，但规模会缩小」。

不过杜斯崔补充表示，预期最终会由一个独立的行政机构来处理民间事务。

以色列国安顾问哈尼比（Tzachi Hanegbi）在昨天的会议上表示，「内阁授权（以军）主导寻找替代政府的进程」来治理加萨。

哈尼比指出，首选的替代方案是「当地领导阶层能与以色列共存，而不是致力于试图杀害以色列人」。

为了实现这个目标，哈尼比说他设想「由温和的阿拉伯国家联合美国、欧洲及联合国」共同承担责任，推动一个由上而下的进程。

哈玛斯今天稍晚坚持巴勒斯坦人和加萨的未来「只会由我们巴勒斯坦人民自行决定」，还说「不会允许任何人插手此事」。