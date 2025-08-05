加萨冲突延烧22个月 以色列政治社会分岐日益加深

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（法新社特拉维夫5日电） 以色列与哈玛斯在加萨走廊的战争目前进入第22个月。在以色列，这场冲突不仅造成亲友反目，也导致既有的政治、文化和社会分歧进一步加深。

法新社报导，人质家属及和平倡议者都希望以国总理尼坦雅胡（Benjamin Netanyahu）政府与巴勒斯坦伊斯兰主义组织「哈玛斯」（Hamas）敲定停火协议，以让2023年10月遭哈玛斯劫持至加萨的以国人质能够获释。

然而，尼坦雅胡内阁的右翼成员希望把握眼前的机会，占领更多巴勒斯坦土地。此举可能招致国际社会批评声浪日益升高。

在这场以国史上最旷日持久的战争中，内部争论已造成国家分裂、私人情谊受损，并在国家最需要凝聚力的时刻削弱团结精神。

在特拉维夫（Tel Aviv）参加和平集会的29岁诗人李威（Emanuel Yitzchak Levi）表示：「要跟观点不同、支持违反人道罪行的人继续当朋友、家人，或是好儿子、好兄弟，其实真的很困难。」

「我想，如果他们认为我背叛自己的国家，他们也很难支持我。」

另一方面，36岁新创企业员工柏可（Dvir Berko）等人指责国际组织夸大加萨的饥荒严重程度，并称以国应停止援助，直到剩余的49名人质获释为止。

他说：「巴勒斯坦人民被哈玛斯控制。是哈玛斯夺走他们的食物，是哈玛斯引发这场战争，而每一场战争都会招致坏事发生。」

他说，他们既然决定发动战争，就应该面对后果。

以色列国家安全研究所（Institute for National Security Studies）7月24日至7月28日针对803名犹太人和151名阿拉伯人进行的民调显示，略微多数的以国人认为，释放人质协议迟迟无法达成，哈玛斯应负起主要责任。

只有24%的以色列犹太人对加萨人道主义状况感到难过或「非常难过」。

不过，受访者都力挺以国人质的家属，即使其中有许多人指控尼坦雅胡是为巩固自己的政治地位而故意不终结战争。

现年70岁的圣经考古学家欧佛（Avi Ofer）长期致力推动以巴之间的和平，他说：「这是我这辈子最糟糕的一段时期」。

「没错，哈玛斯确实是战犯…这场战争在初期确实有其正当性，因为那时候这场战称还称不上是种族灭绝行动。」