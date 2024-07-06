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匈牙利总理晤蒲亭谈乌克兰和平 引发欧美不满

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（法新社莫斯科5日电） 匈牙利总理奥班（Viktor Orban）今天在莫斯科与俄罗斯总统蒲亭（Vladimir Putin）就乌克兰可能的和平协议举行会谈，引发欧美不满。

蒲亭在双边会谈后表示，两人谈论有关解决乌克兰冲突的可能方式。蒲亭一再要求乌克兰从莫斯科吞并的地区撤出所有军队，并表示乌方「不准备放弃发动战火的念头，战胜方休」。

蒲亭在会谈开始时表示，他想与奥班就乌克兰冲突「讨论已出现的细微差别」。

奥班则表示他已意识到俄乌双方「立场相差甚远」。他说：「结束战争、实现和平需要采取很多步骤。」

欧洲联盟执行委员会（European Commission）主席范德赖恩（Ursula von der Leyen）表示，唯有欧盟27国内部的团结和决心才能为乌克兰实现公正和持久的和平铺路。她在X上发文说「姑息不会让蒲亭停手」。

白宫也批评奥班此行「适得其反」，北约也与此划清界线。匈牙利是北约会员国。

白宫新闻秘书尚皮耶（Karine Jean-Pierre）表示，奥班此行「不会推进和平事业，而且对促进乌克兰主权、领土完整和独立会适得其反」。

北约秘书长史托腾柏格（Jens Stoltenberg）表示，奥班出访前已事先知会北约，但强调奥班「并非代表北约参加这些会议，他代表的是他自己的国家」。

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