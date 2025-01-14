北约波罗的海领袖 电缆「破坏」后强化安保

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（法新社赫尔辛基14日电） 在俄罗斯涉嫌破坏海底电缆后，波罗的海北约国家周二在赫尔辛基举行会议，共商强化海域安全。 智库芬兰国际事务研究所（Finnish Institute of International Affairs）研究员萨卡（Iro Sarkka）表示，预计会中将宣布北约新的巡逻任务，监视海底、海面与海面上空的活动。

近几个月来，波罗的海多条海底电讯与电力电缆遭切断，专家和政界人士指责俄罗斯策划了一场混合战争。 破坏行为被归咎于一支「影子舰队」，它通常是老旧舰艇且所有者不透明。自俄罗斯全面入侵乌克兰以来，这些船只被用来运输遭禁运的原油与石油产品。

北约秘书长吕特（Mark Rutte）今天在欧洲议会发表演说时强调，必须明确表明「这类敌对行动」与这类努力「不会得不到回应」。

芬兰总统史塔布（Alexander Stubb）与爱沙尼亚总理麦克尔（Kristen Michal）共同主持这场会议。史塔布办公室在一份声明中表示，今天的会议将着重在讨论「加强北约在波罗的海的存在，以及如何面对俄罗斯影子舰队带来的威胁」。 北约秘书长吕特（Mark Rutte）今天在欧洲议会发表演说时强调，必须明确表明「这类敌对行动」与这类努力「不会得不到回应」。

史塔布还承诺「采取必要措施，确保关键的水下基础设施安全」。

预计丹麦、德国、拉脱维亚、立陶宛、波兰和瑞典的领袖以及欧洲联盟执行委员会（European Commission）副主席维尔库南（Henna Virkkunen）将出席会议。