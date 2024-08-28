北韩多管火箭发射器配备新导引系统 金正恩视察试射

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（法新社首尔28日电） 北韩官媒北韩中央通信社（KCNA）今天报导，北韩领导人金正恩（Kim Jong Un）视察一项配备新「导引系统」的240公厘口径多管火箭发射器试射。平壤当局正持续升级军火。

北韩3个月前表示，将为军队配备「新的」240公厘口径多管火箭发射器，据称能够打击南韩首尔及附近地区。

北韩近来强化与俄罗斯的军事关系，分析家说北韩可能会先测试及加强生产火炮和巡弋飞弹，然后再运送俄罗斯用于乌克兰。美国和南韩指控北韩供应俄国弹药和飞弹用于俄乌战争，但平壤当局驳斥「荒谬」。

北韩中央通信社今天报导，这款多管火箭发射器「在机动性和集中发射能力方面技术性升级，所有指标都显示具有优势」，升级方面包含「新应用的导引系统，可控制性和破坏力」。

报导说，金正恩视察试射时，还「提出了制造新型火炮并装备军队的重要政策」，但未提供细节。

北韩两天前公布一款「自杀无人机」，用于刻意撞向敌方目标，实际上可充当导向飞弹。

南韩和美国近日展开年度大型联合军事演习「乙支自由护盾」（Ulchi Freedom Shield），将持续到明天，新增的操练目的在于遏制北韩威胁。