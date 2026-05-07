北韩宣称不受禁止核子扩散条约约束 拥核地位不变

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（法新社首尔7日电） 北韩驻联合国大使表示，北韩不受「禁止核子扩散条约」（Non-Proliferation Treaty）约束，外部施压也不会改变其拥核国家的地位。

平壤于1993年威胁退出「禁止核子扩散条约」，并于2003年正式退约。此后，北韩进行了6次核试爆，因而遭联合国安理会多项决议制裁。外界相信北韩目前拥有数十枚核弹头。

北韩中央通信社（KCNA）引述北韩驻联合国最高代表金星（Kim Song）指出，目前在联合国总部举行的第11届「禁止核子扩散条约」审议大会中，美国及部分追随美方的国家，「毫无根据地质疑朝鲜民主主义人民共和国目前的地位与主权行使」。

他表示：「朝鲜民主主义人民共和国作为拥核武国家地位，不会因外部言论或单方面意愿而改变。」

他强调：「再次明确表示，朝鲜民主主义人民共和国在任何情况下都不会受到『禁止核子扩散条约』的约束。」

平壤也派遣地面部队及炮弹支援俄罗斯入侵乌克兰。根据观察人士，北韩从俄罗斯获得军事技术作为交换。

「斯德哥尔摩国际和平研究所」（SIPRI）报告指出，截至2025年1月，全球9个拥核国家包括俄罗斯、美国、法国、英国、中国、印度、巴基斯坦、以色列及北韩，共拥有1万2241枚核弹头。

根据SIPRI，美俄掌握全球近90%核武器，两国近年也持续推动大规模核武现代化计画。（编译：徐睿承）