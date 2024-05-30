北韩射卫星空飘气球连发飞弹 金正恩为何频出招？

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（法新社首尔30日电） 北韩本周发射军事侦察卫星失败，接着对毗邻的南韩空飘内含粪便或垃圾的气球，再发射10枚短程弹道飞弹，领导人金正恩堪称度过忙碌一周。

● 连番出招动机为何

专家表示，平壤近来一连串行动，可以被视为金正恩政权对中国、日本和南韩举行三方峰会的愤怒反击。尤其是这场峰会发表共同声明，矛头指向北韩的核子武器。

中日韩27日在南韩首都首尔召开罕见的峰会，三方声称他们维持致力于「朝鲜半岛非核化」。

这是中日韩长久以来的标准台词，即使中国是北韩最重要的外交盟邦和贸易伙伴。

金正恩本人也曾于2018年在新加坡与时任美国总统川普（Donald Trump）举行众所注目的峰会上签署了一份联合宣言，承诺推动「朝鲜半岛全面非核化」。

南韩前总统文在寅在最近出版的回忆录中表示，金正恩当时是认真的，他相信这位年轻的平壤领导人「若能取得政权存续的保证」，会摒弃北韩的核子计画。

● 金正恩态度改变

然而，自从2019年在越南首都河内举行的二度川金会谈判破局后，北韩便舍弃外交管道，加倍努力发展武器，并拒绝华府的会谈提议。

平壤还大费周章修法。北韩虽早在2012年便首度在宪法自称「核武国家」，但在2022年又通过新法，金正恩称这使得北韩核武国家地位「不可逆」。 这项新法也概述北韩核武的指挥和控制架构，金正恩仍稳居最高位置，并载明一旦遭受威胁，北韩有权「自动」执行先发制人打击行动。

这项新法于2023年正式载入北韩宪法。

平壤本周表示，要北韩解除核武，等同于否定国家的「宪法立场」，是「严重的政治挑衅」。

● 北韩想对北京传递讯息

位于首尔的北韩大学院大学（University of North Korean Studies）校长梁茂进（Yang Moo-jin）告诉法新社，由于北京允许将朝鲜半岛非核化纳入中日韩峰会联合宣言中，平壤正在展现对中国的不快。

身为联合国安全理事会（UN Security Council）常任理事国的中国，之前虽曾谴责北韩的核子测试且支持制裁北韩；但随着北京和华府关系恶化，中国已日益阻挠美国所主导加强制裁措施的努力，同时也批评美国和南韩联合军演造成区域紧张升高。

梁茂进表示，尽管如此，平壤可能还是不满北京在本周中日韩峰会的立场，金正恩可能感到「中国过于被动，导致替他们（北韩）做得不够」。 ● 空飘便便气球

南韩政治运动人士长期以来把反金正恩的文宣、现金甚至存有南韩电视剧档案的USB塞在气球内，再空飘到北韩，令平壤愤怒，近期扬言将以牙还牙。

从28日晚间至29日，大约有260个装有一袋袋垃圾的气球从北韩空飘到南韩，当中的垃圾包括电池、卫生纸和塑胶废弃物。

起初有报导宣称，这一袋袋垃圾里有动物排泄物，引发新闻头条出现「便便文宣」的说法；但南韩军方稍后表示，他们认为袋中的有机物质「并非排泄物做成的肥料」。 金正恩的妹妹金与正则讽刺首尔的抱怨，称北韩公民只是在行使他们的言论自由。

● 接下来发展

北韩大学院大学教授金东烨（Kim Dong-yup，译音）表示，北韩正渐渐向俄罗斯靠拢，从这次失败的卫星发射可窥一二。

他说，北韩这次卫星试射「运用了诸如液氧和煤油等新尝试的技术，而这些主要是俄罗斯采用」，显示北韩正在尝试应用俄罗斯的技术协助来推进发展。

首尔已指控北韩提供武器给俄罗斯用于俄乌战争，以交换在卫星科技方面的协助。

南韩的峨山研究院（Asan Institute）研究员李东奎（Lee Dong-gyu，译音）表示，川普若再度当选美国总统，中国今年稍晚也可能有机会与南韩拉近关系，届时所谓坚不可摧的美韩安全联盟可能出现裂隙，让中国有机会利用北韩议题扩大对南韩的影响力。