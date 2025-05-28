瑞士的癌症治療費用為何遠超過他國？

2009年12月8日，一位放射科醫師在瑞士伯爾尼的診所內查看一名女性的乳房X光片。乳房X光檢查是早期發現和篩檢乳癌的一種方法。 Keystone / Gaetan Bally

瑞士在癌症治療上的人均花銷讓歐洲其他任何一個國家都相形見絀，但這並不意味著瑞士的癌症病人有更高的存活率。這些看似矛盾的悖論在與瑞典的對比中最為明顯。

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Jessica Davis Plüss 我报道瑞士制药行业及医疗健康领域，重点关注药品的获取途径、生物医学创新，以及癌症等疾病的影响。 我在旧金山附近长大，主修国际事务，重点研究发展经济学和医疗政策。在2018年加入瑞士资讯之前，我曾是一名自由记者，并从事商业和人权研究工作。

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根據瑞典健康經濟研究所(Swedish Institute for Health Economics)於今年2月底發布的報告(英)外部链接，2023年，瑞士人均癌症治療費用(425歐元，折合人民幣約為3402元)幾近高達瑞典(240歐元，折合人民幣約為1921元)的兩倍之多。十年前的情況亦是如此。回溯2015年，瑞士在癌症治療上的人均花費約為313歐元(298瑞郎，折合人民幣約為2505元)，而彼時瑞典僅142歐元(折合人民幣約為1137元)。

通常來說，在癌症治療上花費更多的國家的癌症患者，往往會呈現出更好的治療效果，但報告指出，現實情況並非總是如此。瑞典和瑞士的癌症存活率數值相當，即都在60%左右。而對於患有某些特定癌症類型的瑞士病人言，五年生存率(譯者註：「五年生存率」是個統計學概念，特指某種癌症經過治療後，生存五年以上的患者所佔的比例。該指標往往在臨床上被用於反映某種癌症嚴重程度、進展快慢或兇險程度，即用癌症治療效果)甚至高於瑞士。

究竟是什麼原因造成了這種差異？我們深入探討了數據背後的秘密。

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重視預防

過去三十年間，隨著人口老化的加劇，歐洲各地的癌症病例數呈現顯著上升之勢。儘管由於多種新療法和早期篩檢技術，許多癌症類型的患者存活率已大幅提高，但癌症仍是僅次於心血管疾病造成歐洲大陸人口死亡的第二大原因。

瑞士在癌症治療方面的支出之所以高於瑞典，部分原因可能應歸咎於某些癌症類型的發生率相對較高。根據世衛組織旗下國際癌症研究機構(International Agency for Research on Cancer)提供的資料(英)外部链接，在擁有1050萬人口的瑞典，所有癌症的年齡標準化發生率(age-standardized incidence rate，ASIR，每10萬人中有310例癌症病例)要略高於擁有900萬常住居民人口的瑞士(每10萬人中有292.7例癌症病例)。但反觀瑞士，某些癌症類型的發生率較瑞典更高，例如非黑色素瘤皮膚癌和肺癌。

某些癌症-譬如皮膚癌-在瑞士發病率較高，可部分歸因於該國境內日光暴露時間較長，且紫外線強度較大，尤其是在海拔較高的山區。此外，癌症風險也會隨著人們年齡的增長而增加，而瑞士居民的人均預期壽命甚至比瑞典居民還略勝一籌-瑞士為84歲，瑞典則為83歲。

但還有其他因素的影響。作為瑞典健康經濟研究所近期發布的報告的合著者之一，出生於奧地利的健康經濟學家托馬斯·霍夫馬謝爾(Thomas Hofmarcher)指出，相較於瑞士，瑞典更加註重(癌症的)預防。

根據世界衛生組織(WHO)公佈的數據，在所有癌症類型中，30%-50%的癌症病例是完全可以透過減少環境和生活方式中的風險因素來預防的。吸菸是導致全球25%的癌症死亡人數的罪魁，也是導致肺癌的主要原因。

瑞典是歐洲境內居民吸菸率最低的國家之一，僅略高於10%。而根據世衛組織提供的數據，瑞士居民的菸民比例竟高達25%。

「在瑞士，針對菸草消費的相關監管非常寬鬆，」瑞士癌症聯盟(Krebsliga Schweiz，Swiss Cancer League)的政治事務專家馬庫斯·奧索拉(Markus Ossola)在一份回復給瑞士資訊SWI swissinfo.ch的電子郵件中介紹稱：「(瑞士)煙草價格低廉，針對被動吸煙(譯者註：指他人吸煙時，周圍的非吸煙者無意中吸入香煙煙霧的行為)採取的防護性措施很少，而人們能耳濡目染接觸到煙草廣告的機會卻很多。」

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瑞士每年有超過3000人死於肺癌，使其成為該國癌症相關死亡病例中最常見的原因。瑞士居民的肺癌發生率和死亡率外部链接都遠高於瑞典。

不僅如此，在人類乳突病毒(HPV)疫苗接種方面，瑞典也領先瑞士。自從大約20年前首次引入人類乳突病毒疫苗迄今，子宮頸癌的發生率和死亡人數都出現了急劇下降。

瑞典的子宮頸癌發生率和死亡率曾一度高於瑞士。然而在2021年，瑞典政府啟動了一項旨在徹底根除子宮頸癌的全國性倡議外部链接，其中就包括HPV疫苗接種的宣傳活動。如今，瑞典90%的女孩和87%的男孩已相繼接種了HPV疫苗，而在瑞士，女孩和男孩的接種率則分別為71%和61%。

由於接種HPV疫苗的理想年齡(12-14 歲左右)與子宮頸癌的發病年齡(通常是在成年後)之間存在較長的時間間隔，因此，HPV疫苗較高接種率的實際效果，恐怕要等到未來幾十年後才會顯現。

及早發現病例

兩國在針對癌症的早期檢測和篩檢方面也存在明顯差異。譬如，瑞典女性在乳癌篩檢的參與率在歐盟成員國中屬首屈一指。

在2020年至2022年期間，瑞典介於50-69歲年齡層的女性接受乳房X光攝影檢查的比例超過了80%。而反觀瑞士，在同年齡層的女性中，全國只有60%的女性定居在設有有組織的常規乳房X光篩檢計畫的15 個州。然而在其他11個州，此類篩檢雖然仍可自行參與，卻並未納入公共衛生計畫。

根據2022年公佈的數據，瑞典的人均乳癌病例數外部链接與瑞士相較略高，但死亡率與瑞士大致相等。

這在某種程度上與兩國迥異的醫療體系結構有關。瑞典採用的是公共的單一支付者模式，醫療費用支出主要透過稅收來籌措。而瑞士實行的則是私人的多支付者體系。這意味著所有瑞士居民都必須自行購買強制醫療保險，且保險需要向私人保險公司購買。

瑞士曾發起一項全國性癌症計劃，但該計劃已於2020年到期，直到最近才又開始重啟後續方案。新計劃將在2026年之前製定完成。迄今為止，缺乏全國統一性乳癌篩檢計畫的歐洲國家可謂屈指可數，而瑞士則是其中之一。

目前，瑞士居民的癌症篩檢主要是透過各州自行製定的乳癌和大腸癌篩檢計畫進行的。而這種方式的弊端在於，並非所有州都設有常規篩檢計畫。

與其形成鮮明對比的是，瑞典擁有涵蓋全國、由公共資金資助的乳癌、腸癌和子宮頸癌篩檢計畫。「這意味著疾病可以得以更早的診斷，並得到效果更好、費用更低的治療。」奧索拉表示。

這些篩檢計畫是瑞典於2009年啟動的國家級癌症計畫的一部分，該計畫仍處於持續更新階段，其中也涵蓋了與「歐洲抗癌計畫」相關的明確目標和配套措施。

「瑞典的醫療體系力求盡可能地做到未雨綢繆、積極主動地去應對。」霍夫馬謝爾坦言，「而瑞士、德國和奧地利仍然持被動應對的姿態。人們往往等到生病之後才尋求幫助。」

注重性價比

癌症治療費用的成長，在一定程度上反映了整個歐洲醫療保健支出的整體趨勢。瑞士的癌症醫療支出在該國整體醫療保健費用中所佔比例(6%)僅略高於瑞典(5%)。

瑞士擁有世界上最優質-但同時也是最昂貴-的醫療體系之一。 2024年，瑞士人均醫療總支出約1.1萬美元(折合人民幣約79萬元)，約佔其人均國內生產毛額的12%。相較之下，瑞典同期的醫療支出則約佔該國國內生產總值的11%，人均醫療保健費用在6000-7000美元(折合人民幣約為4.3-5萬元)之間。

部分原因在於瑞士的工資普遍高於歐洲其他國家。據估算外部链接，瑞士醫生的平均年薪約為26萬美元(折合人民幣約為187.37萬元)，而瑞典同行的年薪僅為12.3萬美元(折合人民幣約為88.64萬元)。

但另一個主要差異在於藥物支出。瑞士每例癌症患者的醫藥支出高達瑞典的兩倍之多。而兩國間藥物開支差異如此顯著，最明顯的原因或許是瑞士的藥物售價普遍較高。

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由於越來越多的藥物開始採用保密性折扣，因此很難確切地洞悉藥物價格究竟在其中起到了多大的作用，涉及抗癌藥物尤其如此。在1995年-2023年期間，以目錄公佈的藥品標價銷售的歐洲抗癌藥物的總銷售額從原有的不到10%驟然增長到40%以上。人們購買抗癌藥物的意願很強烈。 2023年的一項研究外部链接發現，考慮到藥物的療效，抗癌藥物在美國、德國和瑞士的平均售價達到了非抗癌藥物的三倍。

然而這並不總是能反映藥物的實際銷售價格。去年，瑞士政府表示會支持藥品保密摺扣制度更廣泛地應用，而這項舉動無疑打破了瑞士長期以來秉持的價格透明度傳統。

顯而易見的是，在藥品的可近性方面，瑞士已遠超過瑞典。

「如果您想獲得最新的抗癌藥物，瑞士絕對是您的不二之選，」霍夫馬謝爾說道，「那些(癌症)治療藥物不僅能夠迅速獲批，而且還能由醫生開具處方，報銷費用。」

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在歐洲藥品管理局(European Medicines Agency)2019年-2022年期間核准的抗癌藥物外部链接中，只有56%的藥物可在瑞典報銷，而在瑞士，這一比例達到了約92%。

「瑞士存在一種『癌症溢價』現象。」在蘇黎世大學(University of Zurich)和蘇黎世聯邦理工學院(ETH Zurich)的法律和醫學教授科爾斯汀·諾埃勒·沃金格(Kerstin Noëlle Vokinger)看來，「癌症引發了很多情緒反應。一旦有一種新的抗癌藥物來面世，人們就會施加壓力要求患者能夠順利獲取並使用藥物，因為它給人們帶來了希望。」

然而，新的抗癌藥物是否真的更有效，在提高癌症患者生存率方面是否能與其高昂的售價相匹配，並不是不證自明的。 2020年，沃金格在醫學權威期刊《刺胳針》上發表了一項研究成果，揭示瑞士部分抗癌藥物的每月治療費用與其臨床療效之間並不存在關聯。換而言之，高價抗癌藥物並不必然意味著更好的療效。

瑞典在抗癌藥物的報銷方面則更為謹慎。在瑞典公共醫療體系報銷每種藥物之前，都會對該藥物的成本效益進行評估。這有時意味著患者可用的藥物相對較少，但相應的治療費用也可能會降低。

「如果一種藥物被認為具有成本效益，我們就會為其付費；如果不具有成本效益，我們就不會為它買單，」霍夫馬歇爾介紹道。

外部内容

(Virginie Mangin/ac，編譯自英文：張櫻/dh，繁體校對：盧品妤 )