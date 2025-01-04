卡特辞世全国降半旗30天 川普不满与就职日重叠

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（法新社华盛顿3日电） 美国前总统卡特（Jimmy Carter）上个月29日辞世，现任总统拜登宣布全国降半旗哀悼30天。总统当选人川普今天表示，他在本月20日就职时，「没有美国人会（对当天降半旗）感到高兴」，还说民主党人对这样的低迷氛围大感快活。

卡特于2024年12月29日辞世，享嵩寿100岁，有关当局将于下周举行国葬。拜登下令全国联邦建筑和场域降半旗以纪念卡特，为期30天。

对川普而言，这意味着本月20日他在国会大厦阶梯上宣誓就职时，会出现举国哀悼的违和画面。

这位共和党人透过他的社群媒体平台「真实社群」（Truth Social）对这种情况发表评论，表达不满。他写道：「没有人想看到这种画面，没有美国人会为此感到高兴。」

川普还提出毫无根据的指控，称民主党人「对我们的伟大美国国旗可能在我的就职典礼上降半旗一事大感快活」。

他写道，「他们不爱我们的国家，他们只想到自己」，不过他再次没有指名道姓说出他指责的对象。

川普似乎暗示他可能会要求在就职典礼上将国旗重新升起，并表示也「有可能」会出现降半旗，文末还写道「让我们看看事态会如何发展」。

然而，白宫随后对此做出澄清。白宫新闻秘书尚皮耶（Karine Jean-Pierre）被问及拜登的降半旗命令是否会撤回或重新考虑时，她明确回应说表示「不会」。