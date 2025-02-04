卢比欧拉丁美洲行抵哥斯大黎加 续图抑制中国影响力

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（法新社哥斯大黎加首都圣约瑟4日电） 美国国务卿卢比欧今天抵达他的拉丁美洲出访行程第3站哥斯大黎加。他上任后首趟出访选择拉丁美洲，力图抑制中国在当地影响力，而哥国近几年获中国投资大增。

古巴裔的卢比欧（Marco Rubio）是美国首位西语系国家后裔国务卿，且长期对中国持鹰派立场。他这趟出访来到首站巴拿马时，努力让至关重要的巴拿马运河（Panama Canal）受到中国的影响降低，据报他取得成果。

哥斯大黎加是拉丁美洲情势最稳定且最繁荣的国家之一，在2007年与台湾断交、与中共建交后，掀起区域趋势转折，因为其后一些其他拉丁美洲国家也跟进。但近几年哥斯大黎加在人民对中国产生疑虑下，与北京的关系已转为较不稳。

哥斯大黎加总统查维斯（Rodrigo Chaves）2023年便以北京拒绝签署1份关于网路犯罪的国际协议为由，而让中国电信设备巨擘华为实际上不得竞标哥国的第5代行动通讯技术（5G）网络。美国官员因此从哥斯大黎加的例子见到希望。

卢比欧除了预定与查维斯会面，他也预计在当地谈论如何应对哥斯大黎加的邻国尼加拉瓜。尼国强人总统奥蒂嘉（Daniel Ortega）和他的妻子上周才透过修宪获得绝对权力。

卢比欧此趟出访合计访问5国，他昨天已拜访萨尔瓦多，今天稍晚还将转往瓜地马拉，最后将来到加勒比海岛国多明尼加。