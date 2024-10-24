印尼：中国海警船二度进入南海争议海域遭驱逐

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（法新社雅加达24日电） 印尼海事安全局今天表示，中国海警船继21日进入北纳土纳海域印尼专属经济区而遭驱逐后，今天早上再次进入印尼管辖范围，地点同样位于北纳土纳海域，印尼海事局随即驱逐该中国海警船。

印尼海事安全局（Bakamla）今天发布新闻稿指出，继21日有中国海警船进入廖内群岛省（Riau Islands）附近的北纳土纳海（North Natuna Sea）的印尼专属经济区（EEZ）后，今早又有中国海警船（CCG5402）再次进入北纳土纳海域。

新闻稿表示，在收到中国海警船所在位置的通报后，印尼海事局主任苏桑多（Octavianus Budi Susanto）随即派出Dana Island-323船只进行拦截行动。

印尼海事局表示，Dana Island-323船只7时30分与中国海警船联系，但没有得到回应，反而是中国海警船持续靠近且干扰正进行研究的印尼MV Geo Coral船只。

印尼海事局指出，Dana Island-323随后驱逐中国海警船离开印尼海域，以免干扰MV Geo Coral的研究行动。

中国海警船21日也曾进入北纳土纳海域印尼专属经济区，并持续干扰印尼国营石油公司（Pertamina）员工在MV Geo Coral船上所进行的地震探测行动。

印尼海事局表示，海事局驱逐中国海警船的行动是基于海事局的职责，透过人员巡逻，维护海上安全。