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印巴紧张升温 巴控克什米尔逾千所宗教学校停课

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（法新社穆萨法拉巴德1日电） 担心印度可能采取军事行动报复上周发生的致命攻击，巴基斯坦控制的克什米尔（Pakistan-administered Kashmir）有关当局下令逾1000所宗教学校今天起停课10天。

印度控制的克什米尔（Indian-administered Kashmir）4月22日发生持枪攻击事件、造成26人丧生。印度政府将事件归咎于巴基斯坦，总理莫迪（Narendra Modi）授予军队「完全的行动自由」。

巴国否认涉及那起攻击，强调握有印度正计划立即展开军事打击的「可信证据」，矢言「对任何侵略行动作出果断回应」。

美国国务院指出，国务卿卢比欧（Marco Rubio）昨天深夜分别致电印度外交部长苏杰生（Subrahmanyam Jaishankar）和巴基斯坦总理夏巴兹．夏立夫（Shahbaz Sharif），以「降低紧张」，维护南亚和平安全。

苏杰生与卢比欧通话后表示，「须将行凶、支持和策划的人绳之以法」。

国务院发言人布鲁斯（Tammy Bruce）说，针对那起「大逆不道的攻击」，卢比欧敦促巴基斯坦官员合作调查。

巴基斯坦当局担心军事行动升级，下令巴属克什米尔逾1000所宗教学校停课。当地宗教事务主管官员阿迈德（Hafiz Nazeer Ahmed）说道：「我们已经宣布克什米尔所有伊斯兰学校休假10天。」

消息人士透露，是因为「边境紧张和潜在冲突」而停课。

新德里当局今天通报，印巴控制线（Line of Control）两侧已接连数日于夜间发生小型武器驳火。印巴控制线是印度与巴基斯坦目前在克什米尔实际控制地区的分界线。

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