印度东北部反动分子发动无人机攻击 造成1死6伤

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（法新社新德里2日电） 印度东北部曼尼普尔邦（Manipur）反动分子昨天对维安警察发动致命攻击，出动无人机投掷爆裂物，造成1死6伤。警方称当地暴力情势「大幅升高」。

警方表示，反动分子昨天发动「空前攻击行动」，利用无人机投掷RPG火箭弹，造成1名31岁妇女死亡，另有6人受伤，其中2名伤者是警察。

曼尼普尔邦人口占多数的信奉印度教梅泰族（Meitei）和信奉基督教的库基族（Kuki）去年5月爆发种族冲突，迄今已造成至少200人死亡。印度的曼尼普尔邦和饱受战火摧残的缅甸接壤。

梅泰族和库基族之间长久以来的冲突围绕在土地与公职议题，人权倡议团体指控当地领袖为政治利益，加剧种族分歧。

曼尼普尔邦警方昨天发表声明说：「无人机投掷炸弹常用于战争，但动用无人机针对维安警察和平民投掷爆裂物，显示暴力情势大幅升高。」

声明中指出，这起发生在首府因帕尔（Imphal）郊外的攻击事件，「据信是库基族」反动分子所为。

这起事件的伤者包括一名8岁女孩，该名女孩的母亲死于同起攻击事件，另外还有3名平民和2名警员受伤。

警方指出：「这起（攻击）事件不排除有高度训练的专业人士参与，这些人可能具备技术专长和支援。」