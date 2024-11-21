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印度富豪阿达尼遭控行贿 集团股价子公司暴跌

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（法新社新德里21日电） 美国检方以涉嫌行贿事由起诉印度大亨阿达尼（Gautam Adani），拖累阿达尼集团子公司股价在今天盘中暴跌。

美国检方表示，阿达尼为了重要的合约，涉嫌向印度政府官员行贿2.65亿美元（约新台币86.3亿元），并对投资人隐瞒行贿行为，他在纽约遭到起诉。阿达尼的商业帝国阿达尼集团（Adani Group）今天盘中股价应声重挫。

阿达尼集团旗下数家上市子公司今天盘中股价崩跌，有些甚至重摔逾20%。该集团事业版图涵盖煤炭、机场、水泥及媒体等领域。

这对阿达尼集团无疑是双重打击。去年美国公司兴登堡研究（Hindenburg Research）才发布重磅报告、宣称阿达尼集团「在过去数十年明目张胆操纵股价和进行会计诈欺」，导致该集团陷入一团乱。

阿达尼集团旗舰公司阿达尼企业（Adani Enterprises）今天盘中股价重挫逾20%、阿达尼绿色能源公司（Adani Energy Solutions）股价大跌近20%，阿达尼港口及特别经济区公司（Adani Ports & Special Economic Zone）股价也挫跌12%。

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