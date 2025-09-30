印度推动兴建巨型水坝抗衡中国

（法新社印度里乌30日电） 印度东北部阿鲁纳查邦一个群山环绕的足球场上，部落民众因反对政府规划兴建巨型水坝而慷慨陈词着。拟议的巨型水坝已成印度与中国为喜马拉雅山区水资源运用的最新角力场。

法新社报导，印度主张，拟议的新水坝能藉着蓄水和防范河流武器化，抗衡中国在上游西藏地区兴建可能是全球最大水力发电大坝。

然而，对于住在这个印度第一大坝可能落脚地点的民众来说，这项计画等同于对他们宣告死刑。 里乌村（Riew）居民贾莫（Tapir Jamoh）举起架在弓上、涂了毒液的弓箭，作势坚定对抗当局说：「我们会奋战到底，绝不让水坝落成。」他出身印度东北部高耸山区的阿迪族（Adi），崇山峻岭将他们与西藏和缅甸阻隔开来。

根据拟议的蓝图，印度考虑在阿鲁纳查邦（Arunachal Pradesh）兴建一座蓄水量相当于400万座奥运泳池规模、坝高280公尺的大型水库。

规划的这座大坝发电量上看1万1200至1万1600千��（MW），将成为全印最强大水力电厂，有助减少原本依赖燃煤的电网排放的温室气体。

此举正值中国在上游推动耗资1670亿美元的雅鲁藏布江下游水电工程（雅下水电工程）。雅鲁藏布江在印度名为席安河（Siang River）。

印度官员忧心，雅下水坝可能成为中国的控制阀，对下游制造致命干旱，或随时释放「水弹」。

阿鲁纳查邦长坎杜（Pema Khandu）表示，对中国水坝工程进行防范是「国安必要行动」，强调印度大坝是用来稳定水资源、因应突发状况的安全阀。

然而，住在印度回应中国而规划巨型水坝可能场址附近，贾莫等里乌村民认为，对他们而言，这项计画反而是更迫近的生存威胁。