印度直升机坠毁7死 印航失事后再传空难

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（法新社印度德哈拉丹15日电） 印度官员说，1架载着印度教朝圣者离开神庙的直升机今天坠毁在喜马拉雅山脉地区，造成7人丧生，罹难者中有1名幼儿。

印度12日才发生1起空难，印度航空（Air India）1架客机坠入西部城市阿默达巴德（Ahmedabad）住宅区，造成至少279人罹难，亲属正为死者哀悼。

救灾官员拉吉瓦尔（Nandan Singh Rajwar）告诉法新社，这次直升机坠毁事件造成1名驾驶和6名乘客全数罹难，他们的直升机在驶离印度北阿坎德邦（Uttarakhand）克达那萨神庙（Kedarnath Temple）后坠毁。

根据北阿坎德邦旅游官员乔比（Rahul Chaubey）的说法，这可能是恶劣天气造成。

乔比说，这起事件促使印度民航当局暂停前往喜马拉雅山区圣地的直升机服务。

北阿坎德邦首席部长达米（Pushkar Singh Dhami）在社群媒体平台X发文说：「对任何危及乘客安全的行为零容忍。」

朝圣者在夏季涌向海拔3584公尺的克达那萨及其他备受崇敬的喜马拉雅山区圣地，因为这时可以进入这些地方。

直升机包机公司为那些想要参观山区圣地，又不想长途跋涉的富裕朝圣者提供服务。

但本季已经发生多起事故，包括上个月1起导致6人丧生的坠机事件。