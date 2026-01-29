厄瓜多男童遭拘留引众怒 德州警用催泪瓦斯驱散抗议者

（法新社德州迪利28日电） 德州警方今天在一处美国移民拘留设施外，动用催泪瓦斯驱散示威群众。抗议者要求释放一名5岁厄瓜多男童等人，这些人是在川普政府加强移民打击行动中遭到拘留。

约100名示威者聚集在德州迪利（Dilley）的「南德州家庭住宅中心」（South Texas Family Residential Center）前，手持标语，指控联邦执法人员恐吓社区。

地方民选官员莫拉莱斯（Christina Morales）对法新社表示：「我们要求弹劾（国土安全部长）诺姆（Kristi Noem）。我们要求美国参议院停止拨款给移民暨海关执法局（ICE），不再给它任何资金。我们也需要大家关注今年的期中选举。」

德州州级执法人员穿着防暴装备回应这场抗议，发射多枚催泪瓦斯，其中一枚落在两名法新社记者附近，击中并使其中一人短暂失去行动能力。

稍早，民主党籍联邦众议员卡斯楚（Joaquin Castro）与克劳基特（Jasmine Crockett）前往这处设施视察，探视这名5岁男童拉莫斯（Liam Conejo Ramos）及另外1100名被拘留者。

卡斯楚在上传至社群媒体平台X的影片中表示，这名男童的父亲告诉他，孩子「已经不像以前那样了，因为感到忧郁与悲伤，睡眠时间变得很长」。卡斯楚并强调，拉莫斯和他的家人「是合法居留在美国」。

这名学龄前男童被移民官员拘留的画面曝光后，引发全国公愤。画面中，男童戴着蓝色毛茸茸的兔子帽、背着书包，神情惊恐。当时移民官员试图在明尼阿波利斯（Minneapolis）逮捕他的父亲。

一名联邦法官昨天暂时阻止他们被遣返。

卡斯楚要求释放这个私人经营的拘留中心内所有被拘留者。他说：「迪利没有任何罪犯。川普说这是为了逮捕非法犯罪『外国人』，这是他的用语，但那里没有任何一个人是罪犯。」（编译：徐睿承）