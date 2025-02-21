瑞士古城索洛圖恩與數字11的淵源

只有11個數字的「索洛圖恩大鐘」掛在一個大銀行的外牆上。 @Solothurn Tourismus, Tino Zurbrügg

在許多國家都會有相同的故事，例如，有些數字與某些城市之間存在著一些神奇的關聯，對於在這些城市中土生土長的當地人來說，這些數字幾乎是一種帶有魔力的存在。瑞士西北部小城索洛圖恩市和數字11之間就有這樣的神奇紐帶。

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索洛圖恩(Solothurn)是瑞士一個與其同名的州的首府，也被譽為瑞士最美巴洛克式小鎮。索洛圖恩舊城區的歷史可追溯到16世紀。

索洛圖恩是一座早在羅馬時代就聞名遐邇的古城，而它與數字「11」的神秘關聯更是充滿傳奇，對於這座人口不到2萬小城中的居民來說，「11」堪稱一個神奇甚至神聖的數字。

發源於阿爾卑斯山的瑞士名河阿勒河(Aare)從城中湍湍流過，因為曾是法國駐瑞士大使館的所在地(1530年-1792年)，因此索洛圖恩也有「大使之城」的美稱。現在這座城市因兩個特別的節慶而聞名瑞士：電影節(一月舉辦)和文學節(五月)。這兩個節日都是完全圍繞著瑞士本地文化而舉辦的活動。

索洛圖恩與數字「11」的奇妙關係有著淵遠的歷史根源，可以追溯到很久以前。但沒有任何一個索洛圖恩人能夠說出數字11如此重要的原因，也沒有人能知道它的具體來源。

儘管如此，這個數字至今依然在索洛圖恩深受重視，而且被經常使用，以至於這種神秘的關聯甚至被收錄進瑞士「活生生的傳統」清單中。

阿勒河(Aare)從索洛圖恩城中湍湍流過。 @Solothurn Tourismus, Tino Zurbrügg

傳說中的數字11

當然，與所有喜聞樂見的故事一樣，有關索洛圖恩與數字11的最早記載也是來自古老的傳說。據說這座城市的兩位守護神烏爾斯和維克多曾效力於公元三世紀的第11底比斯軍團(thebanischen Legion，一支來自埃及底比斯、如今的盧加索地區的基督徒軍團)。

戴克里先(Diokletian，古羅馬的一位皇帝)統治時期，這支軍團在瑞士瓦萊州的聖莫里斯(Saint-Maurice)被消滅，因為他們拒絕處決一些基督徒。

烏爾斯和維克多逃脫了這場屠殺，但後來在索洛圖恩被發現並被斬首。

這座城市中的一座1762年、建在西元9世紀的一座古教堂遺址上的巴洛克式大教堂裡，供奉著這兩位聖人。

索洛圖恩旅遊指南 索洛圖恩(Solothurn)位於瑞士西北部，是瑞士最美的巴洛克風格小鎮之一，融合了義大利的壯麗、法國的浪漫和德國的務實。 巴洛克建築：索洛圖恩以其精美的巴洛克建築而聞名，包括聖烏爾斯大教堂(St. Ursen Cathedral)和貝桑瓦爾宮殿(Besenval Palace)。 歷史文化：這座城市有著豐富的歷史，從16世紀到18世紀，曾是法國大使的駐地，因此被稱為「大使之城」。 自然景觀：索洛圖恩位於阿勒河畔，附近有魏森施泰因山(Weissenstein)，是健行和自然愛好者的理想去處。 文化活動：索洛圖恩每年舉辦多個文化活動，如索洛圖恩電影節和文學節，吸引了許多遊客。 無車舊城區：索洛圖恩的老城區禁止車輛通行，遊客可以在這裡悠閒地漫步，享受古老街道和精緻的酒館。



來源：瑞士國家旅遊局

據說，來自瑞士小城阿斯科納(Ascona)的建築大師加埃塔諾·馬特奧·皮索尼(Gaetano Matteo Pisoni)被這座城市與數字11之間、近乎神奇的關係所深深吸引，所以他在建造這座大教堂時，在許多地方用上了11這個數字。

通往大教堂正門的大理石階梯共分3組，每組11級。 @Solothurn Tourismus, Tino Zurbrügg

通往大教堂正門的大理石階梯共分3組，每組11級；教堂的鐘樓高66米，即6 x11米；鐘樓上懸掛著11個鈴鐺。

然而這還不是全部，進入大教堂，會發現共有11個祭壇，而如果從教堂大堂中的第11塊黑色石頭往前看，能夠同時看到所有這11個祭壇。

祈禱座椅也是以11排為一組排列的；大管風琴的音管數量可以被11整除；這座大教堂的建造歷時整整11年(從1762年-1773年)。

歷史上的數字11

索洛圖恩一直是「瑞士老聯盟」的盟友，1481年加入瑞士聯邦，成為瑞士的第11個州。

1344年-1532年間，索洛圖恩州被劃分為11個轄區；索洛圖恩有11個手工業行會，它們在中世紀以及後來都有著重要的意義；如今，索洛圖恩城中有11座教堂、11座塔樓和11個噴水池。

噴水池幾乎在所有城鎮都是婦女們用來洗衣服的地方，也就是洗髒東西的地方，而索洛圖恩的噴水池卻建得富麗堂皇，在全瑞士唯一能相提並論的是首都伯爾尼的噴水池，而伯爾尼老城的噴水池數量也是好巧不巧的11座。

這些噴水池大多建於16世紀，法國大使館的駐紮為索洛圖恩帶來了繁榮，這些噴水池就是那段輝煌時期的印證。

舊城區中11座噴水池中的一座。 @Solothurn Tourismus, Tino Zurbrügg

不過，最令人驚嘆的還要算是索洛圖恩那個只有11個數字的大鐘，上面懸掛著11個鈴鐺。

這支「索洛圖恩大鐘」被掛在Amthausplatz廣場一家瑞士大銀行分行的西側外牆上。

然而，索洛圖恩與數字11的關聯不僅只存在於史書中，就算是在今天，數字11在這座城中也無所不在：市內有11座博物館，「Öufi」(瑞士德語：11)牌啤酒是索洛圖恩本地釀造的啤酒。

當然也少不了自己生產的「11-i 巧克力」。在城市交通協會的網站上，還可以找到索洛圖恩最重要的11項活動和必遊的11個景點。

在私人生活中，最重要的生日當然是11歲，以及以後所有11倍數的生日。

(編譯自德文：楊煦冬/dh，繁體校對：盧品妤)

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