瑞士城堡游客数量创历史新高

2023年，在瑞士国家城堡协会注册的28座城堡共接待了超过130万名游客，创下了新纪录。
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该协会在今年10周年之际迎来了两位新成员： 瓦莱州锡永的Valère & Tourbillon城堡，以及圣加仑的Rapperswil城堡。
从此，总部位于阿尔高州Wildegg城堡的瑞士城堡协会便拥有了30名成员。
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除了新成员Rapperswil城堡将在今年秋季进行大规模翻修，之后才再次开放外，其他29座城堡及其花园和公园都将从5月起对公众开放。
与前一年相比，瑞士城堡的游客数量增长了18%，创下历史新高。协会表示，这一成功是对其成员使命和文化工作的肯定。
该协会的成员包括历史性的防御、礼仪和住宅建筑，遍布瑞士13个州。
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