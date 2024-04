Castelos suíços registram recorde de visitantes

A Associação Nacional de Castelos Suíços recebeu dois novos membros: Os castelos Valère (foto) e Tourbillon em Sion, cantão do Valais, e o castelo Rapperswil em St Gallen. KEYSTONE/© KEYSTONE / OLIVIER MAIRE

A Associação Nacional de Castelos Suíços registrou um novo recorde de mais de 1,3 milhão de visitantes em seus 28 castelos em 2023.

A organização completará dez anos este ano e recebeu dois novos membros: Valère e Tourbillon em Sion, cantão do Valais, e o Castelo Rapperswil em St Gallen.

Como resultado, a Swiss Castles, com sede no Castelo Wildegg, no cantão da Argóvia, agora tem 30 membros afiliados, anunciou a organização na segunda-feira.

Todos eles estarão abertos ao público a partir de maio, juntamente com seus jardins e parques, exceto o novo membro, o castelo Rapperswil, que abrirá suas portas no outono, após uma grande reforma.

O número recorde de visitantes representou um aumento de 18% para os castelos suíços em comparação com o ano anterior. A associação afirma que esse sucesso é a confirmação do compromisso e do trabalho cultural de seus membros.

Os membros da associação – antigas construções fortificadas, cerimoniais e residenciais – estão espalhados por 13 cantões.

