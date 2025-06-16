茜茜、维多利亚与查尔斯：瑞士与欧洲王室的百年关系

国家博物馆呈现的“王室成员造访瑞士”展览。 Keystone-SDA

自19世纪以来，瑞士便与欧洲王室保持着密切的关系，尤其在贵族们把瑞士当作度假胜地的年代。而苏黎世国家博物馆(National Museum)近日推出的新展，回顾了各国王室造访瑞士的历史，以及瑞士民众对这些访问的反应。

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在过去的两个多世纪里，多国君主曾前来瑞士休养、避难，或进行外交访问。此次展览名为《来访的王室：从茜茜公主到伊丽莎白女王》(Visiting Royals – from Sisi to Queen Elizabeth)，将于本周五(6月13日)起展出，持续至11月9日，旨在探讨为何一个民主国家会与欧洲的君主制保持如此紧密的联系。

国家博物馆周三(6月11日)写道，展览通过一段段引人入胜的轶事、照片、书信和王室成员的私人物品，重现了这段动荡却独特的关系。

从拿破仑三世到伊丽莎白二世

英国女王伊丽莎白二世的多次正式访问，她的儿子查尔斯一家常年在格劳宾登州克洛斯特滑雪度假，这一切都令瑞士民众记忆犹新。但王室成员来瑞士度假的传统可追溯至更早时期。1868年，维多利亚女王就曾在瑞士逗留整整一个月。

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早在1817年，夏尔·路易·拿破仑·波拿巴(Charles Louis Napoléon Bonaparte)便在图尔高州康斯坦茨湖畔的阿伦贝格城堡(Arenenberg Castle)开始其流亡生活，并在此度过少年时期。这位后来的法国皇帝拿破仑三世甚至学会了图尔高方言，还曾就读于伯尔尼州图恩的军事学校。

刺杀茜茜公主的凶器

奥地利伊丽莎白皇后-即茜茜公主-也曾多次来瑞士寻求安宁、自然与远离宫廷的生活。她常化名旅行，但不总是能够成功隐身。她最后的一次造访以悲剧告终：1898年9月10日，她在日内瓦被意大利无政府主义者路易吉·卢切尼刺杀。

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这起悲剧事件震惊了整个瑞士，全国教堂一齐鸣钟，成千上万的民众站在街道两旁，目送她的灵柩穿越瑞士国土。甚至有五位瑞士联邦部长随行送别。

这次展览中展出了一把匕首，正是当年刺杀茜茜公主的凶器。1965年，日内瓦州将其赠予维也纳大学收藏。

巴伐利亚国王路德维希二世同样迷恋瑞士，尤其是瑞士传奇英雄威廉·退尔。1865年和1881年，他曾化名造访瑞士格吕特利(Grütli)，并梦想在此地修建一座城堡，但终未实现。

埃塞俄比亚皇帝的“工业考察”

相比之下，埃塞俄比亚皇帝海尔·塞拉西一世1954年的瑞士之行则远不如上述王室那般浪漫，当时伯尔尼有10万人夹道欢迎。但他此行目的并不是为了游玩，而是希望借鉴瑞士的工业发展，并试图从苏黎世军火商埃米尔·比尔勒(Emil Bührle)手中购入武器，尽管当时仍处于武器禁运期。

展览还展出了一缕狮鬃毛，它原本是塞拉西皇帝头饰上的装饰，被一名瑞士军官偷偷剪下，作为个人纪念保留。

该展览将于2027年3月19日至10月10日移师沃州的普朗辛城堡(Château de Prangins)展出，届时展览形式会略作调整。