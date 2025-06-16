The Swiss voice in the world since 1935
登录
新闻
历史

茜茜、维多利亚与查尔斯：瑞士与欧洲王室的百年关系

国家博物馆呈现的“王室成员造访瑞士”展览。
国家博物馆呈现的“王室成员造访瑞士”展览。 Keystone-SDA

自19世纪以来，瑞士便与欧洲王室保持着密切的关系，尤其在贵族们把瑞士当作度假胜地的年代。而苏黎世国家博物馆(National Museum)近日推出的新展，回顾了各国王室造访瑞士的历史，以及瑞士民众对这些访问的反应。

此内容发布于
5 分钟
Keystone-SDA
相关内容
时事通讯：瑞士媒体里的中国

相关内容

时事通讯：瑞士媒体里的中国

如果你订阅了我们的《瑞士媒体里的中国》时事通讯，每周四你会在你注册的信箱中收到一封免费电子邮件，内容是过去一周瑞士主要媒体关于中国报道的摘要。如果你想了解瑞士媒体对中国大事件的解读，现在就点击订阅。

更多阅览 时事通讯：瑞士媒体里的中国

在过去的两个多世纪里，多国君主曾前来瑞士休养、避难，或进行外交访问。此次展览名为《来访的王室：从茜茜公主到伊丽莎白女王》(Visiting Royals – from Sisi to Queen Elizabeth)，将于本周五(6月13日)起展出，持续至11月9日，旨在探讨为何一个民主国家会与欧洲的君主制保持如此紧密的联系。

国家博物馆周三(6月11日)写道，展览通过一段段引人入胜的轶事、照片、书信和王室成员的私人物品，重现了这段动荡却独特的关系。

从拿破仑三世到伊丽莎白二世

英国女王伊丽莎白二世的多次正式访问，她的儿子查尔斯一家常年在格劳宾登州克洛斯特滑雪度假，这一切都令瑞士民众记忆犹新。但王室成员来瑞士度假的传统可追溯至更早时期。1868年，维多利亚女王就曾在瑞士逗留整整一个月。

相关内容
queen

相关内容

当伊丽莎白二世女王访问瑞士时

此内容发布于 英国在位时间最长的君主伊丽莎白二世于昨日辞世，享年96岁。在女王家人为其哀悼之时，今年担任瑞士总统的外交部长伊格纳西奥·卡西斯(Ignazio Cassis)也和世界各国领导人一起，向英国王室表达了慰唁。

更多阅览 当伊丽莎白二世女王访问瑞士时

早在1817年，夏尔·路易·拿破仑·波拿巴(Charles Louis Napoléon Bonaparte)便在图尔高州康斯坦茨湖畔的阿伦贝格城堡(Arenenberg Castle)开始其流亡生活，并在此度过少年时期。这位后来的法国皇帝拿破仑三世甚至学会了图尔高方言，还曾就读于伯尔尼州图恩的军事学校。

刺杀茜茜公主的凶器

奥地利伊丽莎白皇后-即茜茜公主-也曾多次来瑞士寻求安宁、自然与远离宫廷的生活。她常化名旅行，但不总是能够成功隐身。她最后的一次造访以悲剧告终：1898年9月10日，她在日内瓦被意大利无政府主义者路易吉·卢切尼刺杀。

相关内容
长寿圣地瑞士

相关内容

瑞士如何成为“长寿圣地”

此内容发布于 几个世纪以来，来自世界各地的人们纷纷前往瑞士，寻找青春永驻的秘诀。那么，这个阿尔卑斯山中的小国是如何变成渴望长寿的人的圣地的呢？

更多阅览 瑞士如何成为“长寿圣地”

这起悲剧事件震惊了整个瑞士，全国教堂一齐鸣钟，成千上万的民众站在街道两旁，目送她的灵柩穿越瑞士国土。甚至有五位瑞士联邦部长随行送别。

这次展览中展出了一把匕首，正是当年刺杀茜茜公主的凶器。1965年，日内瓦州将其赠予维也纳大学收藏。

巴伐利亚国王路德维希二世同样迷恋瑞士，尤其是瑞士传奇英雄威廉·退尔。1865年和1881年，他曾化名造访瑞士格吕特利(Grütli)，并梦想在此地修建一座城堡，但终未实现。

埃塞俄比亚皇帝的“工业考察”

相比之下，埃塞俄比亚皇帝海尔·塞拉西一世1954年的瑞士之行则远不如上述王室那般浪漫，当时伯尔尼有10万人夹道欢迎。但他此行目的并不是为了游玩，而是希望借鉴瑞士的工业发展，并试图从苏黎世军火商埃米尔·比尔勒(Emil Bührle)手中购入武器，尽管当时仍处于武器禁运期。

展览还展出了一缕狮鬃毛，它原本是塞拉西皇帝头饰上的装饰，被一名瑞士军官偷偷剪下，作为个人纪念保留。

该展览将于2027年3月19日至10月10日移师沃州的普朗辛城堡(Château de Prangins)展出，届时展览形式会略作调整。

阅读最长

讨论最多

相关内容

讨论
提问者： Marc Leutenegger

您居住的地方，有住房短缺和房价上涨的问题吗？

瑞士住房危机越来越严重，而政治家也没有找到什么有效的解决方案，在您居住的地方也有住房危机吗？请给我们留言。

参与讨论
34
54 留言
查看讨论

相关内容

讨论
提问者： Dorian Burkhalter

人道主义领域还有未来吗？怎样的未来？

美国、英国和瑞士-国际人道主义体系中几个最大的传统捐助国最近纷纷宣布削减援助预算。该领域陷入生存危机。哪些新的援助途径值得人道主义者去探索？

参与讨论
12
14 留言
查看讨论

相关内容

讨论
提问者： Domhnall O'Sullivan

社交媒体平台对民主辩论，是推动还是阻碍？

社交媒体平台在现代民主社会中根基深厚，塑造着我们如何交流、如何形成政治观点。但问题也随之而来：这些平台真的提供了一个多元开放、活跃有序的“数字公共广场”吗？

参与讨论
13
13 留言
查看讨论
阅读最长

新闻

瑞士人认同国家身份胜于欧洲身份。

相关内容

瑞士人对欧洲的认同感低于邻国

此内容发布于 一项最新调研显示，大多数瑞士人首先将自己视为瑞士人。根据市场调研机构舆观(YouGov)瑞士分部的调研，只有4%的瑞士人表示自己首先是欧洲人。

更多阅览 瑞士人对欧洲的认同感低于邻国
瑞士酒店业刚度过一个创纪录的冬季。

相关内容

瑞士酒店业创下冬季留宿纪录

此内容发布于 刚过去的这个冬季成为瑞士酒店业史上表现最佳的一个冬季，去年11月至今年4月底共登记了1850万留宿夜数。

更多阅览 瑞士酒店业创下冬季留宿纪录
瑞银经济学家上调2025年瑞士的经济增长预期。

相关内容

瑞银经济学家上调2025年经济增长预期

此内容发布于 瑞银集团(UBS)经济学家上调了对2025年瑞士国内生产总值(GDP)增长的预期。不过，由于担忧美国可能加征关税，他们对2026年的预测则更为悲观。

更多阅览 瑞银经济学家上调2025年经济增长预期
Dagmar Rösler呼吁就早期法语教学进行讨论。

相关内容

瑞士“第一教师”质疑瑞士早期法语教学质量

此内容发布于 针对刚刚公布的学生语言能力评估结果，瑞士教师伞形组织主席认为，应就幼儿法语课进行讨论，并表示，今后的法语教学应与英语有所区别。

更多阅览 瑞士“第一教师”质疑瑞士早期法语教学质量
三分之一的雨燕巢穴遭塑料污染。

相关内容

欧洲三分之一的雨燕巢穴含有塑料

此内容发布于 尽管雨燕很少在地面活动，但高达三分之一的雨燕巢穴遭到塑料垃圾污染。这是针对大气微塑料与动物物种之间相互作用的首次研究。

更多阅览 欧洲三分之一的雨燕巢穴含有塑料
瑞士学生语言能力存在巨大差异。

相关内容

瑞士学生语言学习能力天差地别

此内容发布于 义务教育结束时，相当高比例的瑞士学生都能掌握教学语言的基本阅读能力。但是，在拼写和外语学习方面，学生之间却存在天壤之别。

更多阅览 瑞士学生语言学习能力天差地别
尽管老年人对于换一种新的住房形式做好了准备，却往往找不到理想住房。

相关内容

瑞士老年人寻求新居住形式的坎坷之路

此内容发布于 对许多老年人来说，儿女搬走后，公寓会突然变得空空荡荡。一项瑞士调研显示，尽管老年人对于换一种新的住房形式做好了准备，却往往找不到理想住房。

更多阅览 瑞士老年人寻求新居住形式的坎坷之路

符合JTI标准

相关内容: 瑞士资讯SWI swissinfo.ch得到新闻信任计划的认证

您可以在这里找到读者与我们记者团队正在讨论交流的话题。

请加入我们！如果您想就本文涉及的话题展开新的讨论，或者想向我们反映您发现的事实错误，请发邮件给我们：chinese@swissinfo.ch

阅读更多
插图茜茜公主遇刺

相关内容

茜茜公主在瑞士遇刺

此内容发布于 瑞士成了国际性恐袭事件的案发现场：1898年，奥匈帝国伊丽莎白皇后在日内瓦遇刺身亡。备受爱戴的“茜茜”竟然被一名意大利无政府主义者刺死。全世界为之震惊，同时也对瑞士表示愤慨。但是，瑞士依然坚持边界自由。

更多阅览 茜茜公主在瑞士遇刺
Roalys auf Pferdeschlitten

相关内容

瑞士-皇家的度假之地

此内容发布于 瑞士是一个古老的民主国家，却是许多非民主国家元首和皇室成员最钟爱的旅游胜地。伊丽莎白女王、拿破仑三世皇帝、维多利亚女王，都曾是造访瑞士的常客。

更多阅览 瑞士-皇家的度假之地

相关内容

泰国国王年轻时在瑞士的时光

此内容发布于 泰国国王普密蓬·阿杜德周四(10月13日)病逝，享年88岁。普密蓬1946年登基，被尊称为拉玛九世；1950年5月5日加冕，是历史上在位时间最长的独立主权君主之一。在泰国人们举国悼念之时，让我们一起追忆普密蓬国王年轻时在瑞士洛桑留学和生活的时光。

更多阅览 泰国国王年轻时在瑞士的时光

相关内容

名人云集的瑞士度假胜地

此内容发布于 在格施塔德的五星级饭店内过夜，甚至在当地拥有一幢别墅的明星，难以计数。这一明星度假胜地非常注重保护名人及富人的…

更多阅览 名人云集的瑞士度假胜地

瑞士资讯SWI swissinfo.ch隶属于瑞士广播电视集团

瑞士资讯SWI swissinfo.ch隶属于瑞士广播电视集团