参政党在日本选举异军突起 反映民意右倾

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（法新社东京22日电） 日本参政党在本届参议院选举一举夺下14席，成为最大黑马。这个只有5年资历的政党主张「日本人优先」，短期内获得大量关注，反映日本「民意右倾化」势头难挡。

47岁的神谷宗币出生于福井县高滨町、毕业于关西大学，取得法务博士，2007年首次参选大阪府吹田市议员并当选。2012年众议院选举时，他获得自民党推荐，于大阪第13选区参选，但最终落选。2015年，他又以无党籍挑战大阪府议会选举，这次也落选。

神谷后来创建网路平台，2013年开设YouTube频道，2018年创办了「意识改革大学」，有网路与实体课程。神谷还开设株式会社Grand Strategy（现名「意识改革株式会社」）。

截至2020年，神谷虽然参政，但身分更像是企业家。直到2020年4月，神谷和曾担任日本维新会众议员的松田学等5人，共同创立参政党。参政党的纲领开头就强调日皇，要「建构以天皇为中心、团结一致的和平国家」，呈现鲜明的保守色彩。

参政党进入国政是在2022年夏季的参议院选举。神谷宗币在比例代表选区获得176万票，首次当选参议员。去年众议院选举，参政党取得3席，今年6月的东京都议会选举也取得3席，曝光度大幅增加。

参政党在参院大选主打「日本人优先」等主张，除了保守派之外，成功吸引大量无党派选民支持，掀起一阵「参政党炫风」。

「朝日新闻」调查没有政治倾向的民众为何对参政党产生好感，有人回答「在路上偶尔会看到没水准的外国人」，社群媒体也在流传「外国人让治安变差」，就在这时接触到参政党。

尽管各界也针对参政党提出的宪法草案等发表负评，或是称这个政党太过「空心」，但19日选前之夜在芝公园的最后动员依旧吸引大批民众，神谷声称现场来了两万人。

除了无党籍支持者外，有媒体分析，随着观光客与外国居民急速增加，部分日本人产生「外国人正在利用日本」的不满情绪，参政党正是利用了这股愤慨之情，巧妙运用社群媒体，成功渗透原本支持自民党的保守派群体，收割选票。

然而，参政党的主张时常被批评为「排外主义」，否定男女平等的政策，并时常遭受主流媒体批评。对此，神谷强调「是被媒体断章取义」。

同志社大学教授三牧圣子表示，美国「纽约时报」形容神谷是「从（美国总统）川普获得灵感（Trump-inspired）的政治人物」。神谷自己也说过，「很多语言风格都是学习川普」。

参政党其他诉求还包括排斥外国劳工、瓦解腐败的「深层政府（Deep State）」、反对全球化，以及「日本人优先」等，也明显是将川普的政策和理念直接移植到日本的政治环境。

三牧表示，此外，神谷宗币也和川普的风格类似，会把自己塑造成媒体霸凌的受害者，营造出「因为我说的是事实，所以才会被媒体攻击」的形象，并且也善用社群媒体（参政党利用TikTok、川普当年使用推特），利用短影片锁定对政治冷感的年轻人，以及不信任主流媒体的中年男性，把他们转化为票仓。

不过，这类擅长操控民意的政治家，上台后不见得会兑现选前承诺。三牧表示，过去半年经历了美国川普政府，未来更应该密切关注这类民粹领袖掌握实权后的表现。