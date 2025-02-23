反对欧元 保加利亚右翼攻击欧盟驻索菲亚代表处
（法新社保加利亚索菲亚22日电） 反对采用欧元货币的保加利亚极右翼人士，今天攻击欧洲联盟驻保国首都索菲亚（Sofia）代表处的办公室。
法新社现场报导指出，抗议人士试图冲进欧盟代表处大楼，一枚汽油弹还短暂在门口处引发火势；大楼被喷上红漆，一楼窗户被打破。
亲俄极右翼复兴党（Vazrazhdane）策划这场抗议活动，以示反对欧盟成员国保加利亚加入欧元区；今天约有2000至3000人参加活动。
群众焚烧欧洲央行总裁拉加德（Christine Lagarde）等欧盟首长的肖像。
警方动用催泪弹驱散群众，有6人被捕，10名警察受轻伤。
欧盟执行委员会主席范德赖恩（Ursula von der Leyen）在社群平台X表示，「索菲亚出现难以置信的景象，我们欧盟办事处遭到破坏」。
保加利亚政府在脸书（Facebook）官方页面表示，「坚决谴责」此次袭击。
保加利亚多年来一直尝试达到欧洲央行规范的加入欧元区条件，并希望在2026年采用欧元。
保加利亚极右翼势力盼沿用保加利亚货币列弗（lev currency），要求举行全民公投，但这项要求遭到国会和宪法法院驳回。（译者：纪锦玲）