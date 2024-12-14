叙利亚各地欢庆「胜利星期五」 脱离阿塞德高压统治

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（法新社大马士革13日电） 叙利亚总统阿塞德（Bashar al-Assad）政府上周被反抗军推翻，人民在阿塞德结束统治后的第一个星期五燃放烟火，从白天庆祝到晚上。星期五是穆斯林休息和祈祷的日子。

阿塞德家族暴虐统治叙利亚超过50年，在反抗军的闪电攻势横扫全国、占领首都大马士革后，阿塞德政府骤然于本月8日垮台。

阿塞德失势也引发一连串迅速的外交发展。

土耳其政府2012年呼吁阿塞德下台，并关闭大使馆，如今宣布大使馆将于明天重启。

一名卡达外交官说，卡达将派遣代表团于15日赴叙利亚会晤过渡政府官员，并「采取必要措施重启大使馆，讨论加强提供援助」。不像其他阿拉伯国家，卡达自2011年关闭驻大马士革大使馆、召回大使后，从未恢复与阿塞德的外交关系。

阿塞德逃离叙利亚，结束了一个涉嫌异议人士会被关进监狱或遭杀害的时代；同时，一场造成逾50万人丧命、数百万人流离失所的战争，也在延续近14年后告终。

带头冲锋的叙利亚反抗军「沙姆解放组织」（Hayat Tahrir al-Sham）领袖乔拉尼（Abu Mohammed al-Jolani）呼吁叙利亚人「上街表达喜悦」。

群众从下午庆祝到晚上，法新社的实况影像显示，大马士革的奥米亚广场（Umayyad Square）挤满车辆和人潮，人们挥舞旗帜，空中绽放烟火。

在叙利亚2011年爆发内战初期，支持民主的示威群众每周都会替星期五的集会取不同名称。他们把阿塞德垮台后的第一个星期五称为「胜利的星期五」。

数以千计人涌入大马士革地标奥米亚大清真寺（Umayyad Mosque），有些人举起叙利亚三星独立旗，而过去在阿塞德高压统治下，没人敢在首都这么做。兴奋的群众高喊：「叙利亚人团结在一起！」

其他叙利亚城市如荷姆斯（Homs）、哈玛（Hama）、伊德利布（Idlib）、阿勒坡（Aleppo）也有群众聚在广场和街上。

一名在现场的警察说：「阿塞德父子压迫我们，但我们从不公不义中解放了国家。」

从土耳其回到阿勒坡的39岁工程师马吉德（Ahmad Abd al-Majed）说，许多人高兴得落泪，「叙利亚人应该要得到幸福」。