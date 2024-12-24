叙利亚数百名基督徒首都示威 抗议耶诞树遭人焚烧

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（法新社大马士革24日电） 叙利亚首都大马士革的基督徒地区今天凌晨出现数百名示威者上街，抗议西部城市哈玛附近有人蓄意焚烧1棵展示的大型耶诞树。约2周前叙利亚阿塞德政权才遭到反抗军推翻。

叙利亚社群媒体上流传1段影片，当中有几名穿着连帽衫的人士点火燃烧市区圆环中央1棵大型耶诞树，地点在哈玛（Hama）附近以基督徒为主的市镇苏凯拉比亚（Suqaylabiyah）。

叙利亚人权了望台组织（Syrian Observatory for Human Rights）表示，这群人并非叙利亚人，他们来自伊斯兰主义团体「认主学捍卫者」（Ansar al-Tawhid）。

叙利亚总统阿塞德（Bashar al-Assad）的政府8日才遭到伊斯兰主义团体「沙姆解放组织」（Hayat Tahrir al-Sham，HTS）为首的武装联盟推翻。在这个以逊尼派穆斯林人口为主的国家，阿塞德过往塑造自己保护少数族群的形象。

法新社记者目睹示威者游行穿越大马士革市区，朝位于东门区（Bab Sharqi）的叙利亚东正教教会总部前进，一边高喊「我们要求基督徒权利」的口号。

1名男性示威者受访时说：「如果我们不准像过去一样在自己国家里过我们信仰基督的生活，那么这里就不再有我们容身之处。」

阿塞德政府垮台后，沙姆解放组织曾承诺会保护叙利亚的少数族群。根据社群媒体上发布的1段影片，这个组织的1名宗教领袖在片中表示，放火烧耶诞树的人「不是叙利亚的人」，他承诺这些人会受到处罚。

这名领袖还说，被烧的耶诞树会获得修复，并在上午前点亮装饰灯。